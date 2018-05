Cleveland vyrovnal. James odmítl vyřazení, Bostonu dal 46 bodů

O vítězi Východní konference NBA mezi basketbalisty Clevelandu a Bostonu rozhodne až sedmý zápas. Ten šestý vyhráli v pátek pod taktovkou LeBrona Jamese Cavaliers 109:99 a vyrovnali stav série na 3:3. V konferenčním finále stále drží neporazitelnost domácí týmy a rozhodující zápas bude v neděli hostit Boston, který před vlastními diváky nenašel přemožitele v celém dosavadním průběhu play off.

James odmítl vyřazení, které by znamenalo, že by v ligovém finále chyběl poprvé po sedmi předchozích účastech. Byl opět rozdílovým hráčem, nastřílel 46 bodů, přidal 11 doskoků a jediná asistence jej dělila od zisku triple doublu. "Je fajn pocit už jen to, že si ještě jednou zahrajeme. A sedmý zápas, to jsou ve sportu ty nejlepší dvě hodiny, tak si je užijme," řekl spokojený James.

Čtyřicetibodovou hranici překonal v letošním play off už posedmé a vyrovnal se Michaelu Jordanovi, který to dokázal v roce 1989. Rekordman Jerry West v roce 1965 odehrál ve vyřazovací části osm takových zápasů. "Bylo mi dáno hrát v celé kariéře dobrý basketbal. Snad budu schopen v neděli zase zahrát skvěle," přál si James.

V dresu Celtics zaznamenali autor šesti trojek Terry Rozier 28 a Jaylen Brown 27 bodů. Hosté vedli po první čtvrtině o pět bodů, ale druhou ovládli domácí 34:18 a dvouciferný náskok drželi až do konce zápasu. Přitom už po pěti minutách přišli o Kevina Lovea, který se srazil s Jaysonem Tatumem a je u něj podezření na otřes mozku.