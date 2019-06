Další Durantovo zranění budí emoce. Fanoušci mu posměšně mávali

Návrat Kevina Duranta měl být poslední nadějí pro obhájce titulu Golden State Warriors, jak se pokusit otočit nepříznivý stav 1:3 na zápasy ve finále NBA proti Torontu Raptors. Plán vyšel tak napůl - Durant pomohl jedenácti body položit základy těsného vítězství 106:105, znovu se ale zranil. A právě moment z úvodu druhé čtvrtiny vyvolal velmi rozporuplné reakce.

Durant chyběl svému týmu kvůli poraněnému lýtku více než měsíc. I bez něj se Warriors dostali přes Portland až do finále, kde se jim ale přestalo dařit. Podle mnohých nejlepší basketbalista světa jim měl pomoct v kritické situace a v úvodu pátého zápasu exceloval.

Pak ale přišla na první pohled běžná změna směru a Durantova achilovka nevydržela.

Nejužitečnější hráč ligy za rok 2014 musel s pomocí svých spoluhráčů a lékařů zamířit přímo do kabin a sezona pro něj téměř jistě skončila. Část torontského publika třicetileté hvězdě při odchodu z palubovky posměšně mávala.

Kyle Lowry and Serge Ibaka asked Raptors fans to stop applauding as Kevin Durant walked off the court with an apparent leg injury.



Game is on Sportsnet.



(📽️: @espn) pic.twitter.com/dmTgCvGTiW - TSN (@TSN_Sports) 11. června 2019

"Udělal pro nás, co mohl. Šel na hřiště a obětoval pro tým vlastní zdraví," řekla po utkání druhá velká hvězda týmu Stephen Curry, který se vyjádřil i k reakci domácích fanoušků. "Takhle Toronto neznám. Doufám, že něco tak odporného už nikdy neuvidím."

Nesportovní chování části publika odsoudili svorně hráči Golden State i Toronta. "Jako člověku, který si sám prošel mnoha zraněními, je mi Kevina líto. Bučení z hlediště bylo ubohé," uvedl náhradní rozehrávač Raptors Jeremy Lin.

Měl Durant nastoupit?

Debata se strhla také kolem samotného nasazení zjevně nedoléčeného Duranta do utkání.

"Podstoupil několik vyšetření a lékaři mu dali zelenou. Bylo to společné rozhodnutí. Nemyslím si, že za to někdo nese vinu. Chápu ale, že někdo za to musí nést odpovědnost, a to jsem já. Já vedu basketbalové záležitosti v klubu," řekl generální manažer Warriors Bob Myers.

Bývalý hráč NBA a v současnosti analytik serveru ESPN Jalen Rose ale podrobil toto rozhodnutí tvrdé kritice. "Kdyby to nebylo 1:3 a Warriors nečelili vyřazení, nikdy by nehrál. Tleskám Kevinovi za to, že chtěl pomoct týmu, ale z takového zranění se nemůžete dostat během pár dní a hned hrát na nejvyšší úrovni. Viděli jsme, jak to dopadlo," řekl Rose.

Tak či tak, finálová série bude pokračovat v noci ze čtvrtka na pátek na palubovce Golden State takřka jistě bez Duranta. Bude to navíc rozlučka Warriors se starou halou v Oaklandu, která zažila všechny nedávné úspěchy včetně tří titulů z posledních čtyř sezon.