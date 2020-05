Dinwiddie vyzval fanoušky, aby mu vybrali jeho další působiště

Basketbalista Spencer Dinwiddie vyzval fanoušky, ať rozhodnou o jeho příštím působišti v NBA. Věc má ale háček. Nejprve by museli vybrat v crowdfundingové kampani 24,6 milionu dolarů. Sedmadvacetiletý rozehrávač Brooklynu uvedl, že by pak podepsal roční smlouvu s klubem podle jejich výběru za minimální plat. Vedení NBA by mu to však stejně zatrhlo, protože by to nebylo v souladu s kolektivní smlouvou.

"Rozhodování týmů pořád ovlivňují výrobci obuvi a další sponzoři. Já jsem vždycky nejvíc naslouchal fanouškům. Proto jsem chtěl, abychom se společně během karantény trochu pobavili. Doufám, že se nezapojí nikdo z majitelů klubů," uvedl Dinwiddie, který má s Brooklynem smlouvu ještě na příští sezonu. "Když cílové částky nedosáhneme, věnuji všechny peníze na dobročinné účely," konstatoval bývalý hráč Detroitu, který působí v NBA šestou sezonu.