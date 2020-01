Dojemný vzkaz do nebe. James se rozloučil s kamarádem Bryantem

Tragická nehoda vrtulníku, během které v neděli zahynul legendární basketbalista Kobe Bryant, jeho dcera Gianna a dalších sedm pasažérů, stále silně otřásá nejen sportovním světem. Vedení soutěže z respektu k obětem zrušilo středeční losangeleské derby mezi Lakers a Clippers a k posledním událostem se vyjádřila už i největší hvězda současné NBA a Bryantův dobrý kamarád LeBron James.

"Sedím tady a snažím se něco napsat, sdělit. Ale pokaždé to skončí tím, že se při vzpomínce na tebe, Gigi a všechny další oběti rozpláču," napsal James na sociální sítě.

"Ještě v neděli ráno jsme spolu telefonovali, před mým návratem z Philadelphie do Los Angeles. Nikdy by mě ani na chvíli nenapadlo, že to bude naposledy, co uslyším tvůj hlas," neskrýval smutek James, který pouhý den před tragédií překonal v historické tabulce nastřílených bodů právě Bryanta, který mu gratuloval.

"Slibuji, že budu pokračovat v tvém odkazu! Pro všechny tady strašně moc znamenáš. Prosím, sešli mi z nebe sílu. Je to toho tolik, co bych ještě chtěl napsat, ale nemůžu, nejde se přes to přenést. Dokud se znovu neuvidíme, brácho!"

James s Bryantem spolu nikdy v jednom týmu nehráli, ale spoustu let byli rivaly na palubovce i kamarády mimo ni. LeBron před rokem a půl přestoupil k Lakers, za které odehrál Bryant všech svých dvacet sezon v NBA, a svého kamaráda několikrát po svém příchodu označil za svůj vzor.