Dončič je nezastavitelný. Podmaní si letos NBA?

Basketbalová NBA má za sebou první měsíc nové sezony a na rozsáhlejší rozbory a předpovědi je ještě velmi brzy. Co se týče slovinské hvězdy Luky Dončiče, má ale většina fanoušků jasno. Letos se zařadí mezi absolutní hvězdy.

Nástupce legendárního Němce Dirka Nowitzkého už loni naznačil svůj potenciál, v úvodu letošní sezony ale doslova explodoval. Vždyť ve 13 zápasech dosáhl v průměru na 30 bodů, 11 doskoků a devět asistencí na zápas.

"Má magickou sérii. Je neuvěřitelné ho sledovat, ale i jeho spoluhráče, všichni jsme součástí jeho jízdy. V basketbalu může dosáhnout všeho, čeho bude chtít," zářil trenér Dallasu Rick Carlisle po vítězném utkání 117:110 nad San Antoniem.

V něm Dončič pomohl svému týmu kariérním maximem 42 body. Zaznamenal další triple-double a pouze jeden hráč v historii si připsal v jednom utkání tři dvojciferné údaje ve statistikách při 40 nastřílených bodech v mladším věku než dvacetiletý Slovinec. Ano, byl to LeBron James.

"Vypadá to, že po každém zápase se najde nějaká statistika, o které předtím člověk neměl vůbec tušení. Je skvělé je překonávat," přiznal Dončič.

Mladý rozehrávač těží mimo jiné i z evropské spolupráce s Lotyšem Kristapsem Porzingisem. Hvězdný podkošový hráč se vrací po dlouhém zranění a v Dallasu kroutí svou první sezonu po příchodu z New Yorku.

🔥 Career-high 42 PTS and a triple-double! 🔥@luka7doncic GOES OFF for 42 PTS, 11 REB and 12 AST in the @dallasmavs win! #MFFL pic.twitter.com/78DzMhbGJG