Duncan se vrací do San Antonia, bude asistentem

Bývalý hvězdný basketbalista Tim Duncan se tři roky po ukončení kariéry vrací do San Antonia. Třiačtyřicetiletý pětinásobný vítěz NBA byl jmenován novým asistentem trenéra Gregga Popoviche.

"Devatenáct let jsem věrně sloužil jako asistent Tim Duncana, takže je jedině správné, když on mi to teď oplatí," žertoval po oznámení dohody Popovich, který k týmu Spurs přišel v polovině sezony 1996/97 a poté si Duncana vybral jako jedničku v draftu.

Duncan strávil v San Antoniu celou kariéru, v každé sezoně pomohl týmu do play off a v letech 1999, 2003, 2005, 2007 a 2014 s ním získal titul. Třikrát byl vyhlášen nejlepším hráčem finálové série a dvakrát získal i ocenění pro nejužitečnějšího hráče sezony.

Celkem Duncan v NBA odehrál 1392 utkání s průměrem 19 bodů, deset doskoků a tři asistence na zápas. S týmem USA v roce 2004 získal bronzovou medaili na olympijských hrách v Aténách.