Gasol sní o další olympiádě. Odklad vnímá pozitivně i negativně

Hvězdný španělský basketbalista Pau Gasol i po odložení olympijských her v Tokiu doufá, že se popáté v kariéře bude moci představit pod pěti kruhy. Přesunutí her o rok dá dvojnásobnému šampionovi NBA možnost zcela se zotavit z loňského zranění, které jej stálo účast na mistrovství světa. Znamená to ale také, že by měl absolvovat další plnohodnotnou sezonu, aby si vybojoval místo v týmu. Momentálně je přitom bez angažmá a za rok mu v době olympiády bude 41 let.

Gasol nehraje od loňského března. Tehdy utrpěl únavovou zlomeninu levé nohy a v květnu se podrobil operaci. Přišel o šampionát v Číně, kde Španělé získali titul, ale věřil v návrat do týmu pro Tokio. "Než se všechno změnilo a bylo odloženo, doufal jsem, že budu mít dost času se uzdravit ze zranění a dostanu se do formy, abych mohl zase soutěžit, hrát a i ve 40 letech nastoupit v létě v Tokiu na mých pátých olympijských her," řekl Gasol pro Olympic Channel.

Roční odložení olympijského turnaje přijal, ale uvědomuje si, že je to dvojsečné. "Mám teď víc času na zotavení, ale budu muset hrát na vrcholné úrovni, abych byl v létě 2021 v dobré formě a byl schopen se prosadit a pomoci své zemi. A je pravda, že v létě 2021 mi bude 41 let, což je výzva," konstatoval Gasol.

Ale chce se o to pokusit, protože se považuje za velmi ambiciózního člověka, kterého výzvy motivují. "Ta touha moci si zahrát na páté olympiádě je pořád velmi silná. A potenciálně by to mohl být můj úplně poslední turnaj," dodal Gasol.

Z olympijských her má dvě stříbrné medaile a jednu bronzovou, byl nejužitečnějším hráčem MS v roce 2012, na kterém Španělé poprvé v historii triumfovali, třikrát vyhrál mistrovství Evropy. V NBA prožil nejúspěšnější léta v dresu Los Angeles Lakers, s kterými získal v letech 2009 a 2010 tituly.

Zisk zlata z olympiády by byl nejlepší konec Gasolovy kariéry

Do zámořské ligy přišel z Barcelony a nastupoval za Memphis, Lakers, Chicago, San Antonio a Milwaukee. V létě jako volný hráč podepsal smlouvu s Portlandem, ale kvůli přetrvávajícím potížím s nohou v týmu skončil bez odehraného zápasu.

Myšlenky na konec kariéry tehdy neměl. "Mám pro basketbal stále stejné nadšení, jako když jsem začínal, a budu makat na tom, abych se zotavil a mohl dál hrát hru, kterou mám tak rád," prohlásil v listopadu nejlepší nováček NBA z roku 2002 a šestinásobný účastník Utkání hvězd.

Na olympijském turnaji se Španělé představí jako úřadující mistři světa, a pokud by měli zlatou jízdu zopakovat i v Tokiu a Gasolovi by se podařilo být u toho, byla by to pro něj snová rozlučka s reprezentací. "Nevím, jestli něco takového jako dokonalý konec existuje. Je jasné, že zisk zlaté olympijské medaile by jím byl, to by byl nejlepší možný konec. Ale já jsem smířený i s tím, kdybych už nemohl hrát. Měl jsem neuvěřitelnou kariéru, takže budu šťastný i tak," prohlásil Gasol.