Ginzburg: Šampionát si nechceme jen užít, máme na víc

Historickým postupem na mistrovství světa se čeští basketbalisté nechtějí nechat uspokojit. Podle trenéra Ronena Ginzburga rozhodně nehrozí, že by si jeli za rok šampionát do Číny jen užít. Naopak tam chtějí potvrdit svůj vzestup a nabrat zkušenosti, které by rád zúročil na mistrovství Evropy 2021, které má Česká republika spolupořádat.

"Je to historický moment a obrovský úspěch pro český basketbal. Je to splněný sen. Myslím, že nikdo nevěřil, že se to může povést," řekl Ginzburg po nedělní rozhodující výhře v kvalifikaci 85:80 v Sarajevu. "Ale já znám svůj tým a vím, že si to tam nepojedeme užít a prohrávat o 30 bodů. To tihle kluci nedopustí. Budeme chtít ukázat, jak dobrý tým jsme, a nabrat další zkušenosti pro Eurobasket 2021," dodal.

Věří, že pokud zůstane tým v nejsilnějším složení a ještě k tomu dorostou další talentovaní hráči jako Vít Krejčí, Luboš Kovář, Šimon Puršl, Jakub Tůma či Ondřej Hanzlík, může pomýšlet na ještě větší úspěchy. "Tohle není maximum, můžeme být ještě lepší. Pokud vydrží zdraví a tým zůstane pohromadě, můžeme hrát ještě mnohem lépe, to mi věřte. Tenhle tým má ještě větší potenciál a věřím, že to ukážeme na mistrovství světa a pak na mistrovství Evropy 2021," uvedl Ginzburg.

Výkon týmu v kvalifikaci ho opravdu potěšil včetně toho, jaký posun hráči za poslední rok udělali. "Když si vezmu poslední zápas s Bosnou, kde proti nám nastoupil (Džanan) Musa, tak nerozumím tomu, proč ho draftovali do NBA. Já bych před ním rozhodně vzal raději Vojtu Hrubana nebo Jaromíra Bohačíka. Asi mají špatný skauting, ale to je jejich problém," usmíval se Ginzburg.

Doufá, že se postup na šampionát povede zúročit k popularizaci basketbalu v Česku. "Doufám, že se tohle podaří zúročit, aby se z basketbalu stal třetí či druhý sport v Česku. Aby ho hrálo více dětí, protože je to krásný sport," prohlásil kouč z Izraele, kde je basketbal nejpopulárnějším sportem spolu s fotbalem.