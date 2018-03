Golden State v potížích. Ke zraněným hvězdám se přidal i Curry

Basketbalisté Golden State Warriors zažívají nepříjemné chvíle. Šampiony NBA kosí zranění klíčových hráčů týmu. K Durantovi, Thompsonovi a Greenovi se připojil také Curry. Hvězdný rozehrávač obhájců titulu bude kvůli problémům s kolenem chybět nejméně tři týdny.

Pozitivní pro Warriors je, že letošní play-off už mají jisté. Pokud při léčbě nenastanou komplikace, tak právě start vyřazovací části je termín, kdy by mohl být Curry zpět k dispozici. Pozápasové vyšetření odhalilo, že dvojnásobný nejužitečnější hráč NBA má natažené postranní vazy v pravém koleni. Toto zranění se mu přihodilo zrovna v době, kdy se na palubovce ocitl poprvé po šestizápasové pauze způsobené kvůli poraněnému kotníku.

Stephen Curry však není jedinou hvězdou, která týmu delší dobu chybí. Kromě něj jsou zranění také Kevin Durant, který se zotavuje ze zlomeného žebra. Klay Thompson má zase zlomený palec. Nejblíže návratu do hry je Draymond Green, který už téměř vyléčil pohmožděnou pánev a mohl by naskočit do nejbližšího zápasu. Trenér Steve Kerr bere celou situaci s nadsázkou. "Doufejme, že dáme dohromady pět kluků na play-off."

Curry stihnul nasázet 29 bodů, než přišel osudový kontakt spoluhráče JaVale McGeeho s jeho kolenem. Z palubovky dokázal odkulhat po svých a utkání dokonce dokoukal na lavičce. Quinn Cook, náhradník na jeho pozici, se vyjádřil k tomu, jak je Curry pro svůj tým důležitý. "Vždy zůstává pozitivní a přijímá to, co bude následovat. Samozřejmě, že ho potřebujeme na hřišti, abychom dosáhli toho, čeho chceme."

Dokáží se opory Golden State Warriors uzdravit všechny hvězdy do začátku play-off a obhájí titul NBA? Na to odpoví pouze čas.