Harden zařídil 47 body a klíčovou trojkou výhru nad Utahem

Basketbalista James Harden nastřílel 47 bodů a pomohl Houstonu Rockets k vítězství v NBA nad Utahem Jazz 102:97. Hosté se v poslední čtvrtině z dvouciferného manka dotáhli na vyrovnaný stav dvě minuty před koncem, ale Harden trefil klíčovou trojku 13 sekund před koncem, což byl zároveň poslední koš utkání. Houston díky němu oslavil čtvrtou výhru v řadě.

Houston po většinu času vedl, největší náskok měl ve druhé části, a to osmnáctibodový, ale Utah se dokázal do zápasu vrátit. Koncovku vzal do svých rukou Harden a od stavu 94:94 dal všechny body Rockets.

Nejužitečnější hráč základní části minulé sezony nejprve dal trojku, pak dva trestné hody, kterých za celý zápas proměnil 15 z 16, a na závěr předvedl trojku z odskoku. K 47 bodům přidal šest doskoků, pět asistencí a pět zisků.

"Je to nejlepší hráč do útoku, jakého jsem měl možnost potkat," vysekl spoluhráči poklonu dvojnásobný olympijský vítěz Chris Paul. "Umí najíždět do koše, střílet, rozehrávat, takže pokaždé, když proti vám nastoupí, nečeká vás lehká práce," dodal Paul poté, co Houston proti Utahu na třetí pokus poprvé v sezoně uspěl. Díky tomu se Rockets posunuli v tabulce Západní konference na desátou příčku.

"Nejsme tam, kde bychom být měli. Takže musíme pokračovat v práci a snažit se z toho dostat," komentoval Harden umístění týmu, které je po vítězství v základní části minulého ročníku hodně za očekáváním. V pondělí Hardenovi sekundovali PJ Tucker s 16 body, Eric Gordon s 12 a Paul s 11 body a devíti asistencemi. Hostující Jazz táhl Donovan Mitechell s 28 body.

Již na 111. triple double v kariéře dosáhl Russell Westbrook. Rozehrávač Oklahomy přispěl k triumfu 121:96 nad Chicagem 13 body, 16 doskoky a 11 asistencemi. Janis Adetokunbo zase pomohl 32 body a 12 doskoky Milwaukee k výhře 107:104 v Detroitu.

Stephen Curry se stal pátým hráčem v historii Golden State s 15 tisíci nastřílenými body. Při vítězství mistrovských Warriors 110:93 nad Memphisem se postaral o 20 bodů. Více měl na kontě jen Kevin Durant (23).