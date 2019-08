Hruban o tvrdé hře soupeře: Byla to krev, pot a slzy

Velmi zostra vstoupil do zápasové části přípravy na mistrovství světa basketbalista Vojtěch Hruban. V pátečním utkání s Tuniskem v pražské hale Královka byl spolu s Tomášem Satoranským nejlepším střelcem české reprezentace, a to i přesto, že ve druhé půli dostal tvrdou ránu loktem, musel na šití a do hry se vrátil s tržnou ránou na nose.

"To se stane. Byla to víceméně náhoda," řekl po vítězství 80:66 novinářům Hruban k souboji s Hadidanim. "On si tam najížděl, já jsem se mu postavil a on to chtěl přede mnou vyhodit na střelce ven. Ale jak dokončil pohyb, možná trochu rozmáchle, tak mě trefil loktem," dodal.

"Hlavní bylo, že nos vydržel a není zlomený. Byla tady profesionální práce doktora, který to hned zašil, takže jsem to mohl v klidu dohrát. Trošku mě bolí hlava, ale to bude zítra dobré," přidal Hruban, který v prvním poločase zaznamenal 12 bodů a po pauze přidal čtyři.

Vedle Hrubana si krvavé zranění nosu odnesl také kapitán Pavel Pumprla. "Oni takhle hrají vždycky. Když jsme s nimi hráli pár let zpátky, tak to bylo to samé. Rozporují každé písknutí, furt chtějí něco povídat. Nesmíte se nechat rozhodit, hrát furt stejně. Že jsme dva skončili s rozbitým nosem... Naštěstí se nikomu nic nestalo a jedeme dál," řekl Hruban.

Navzdory soupeřově tvrdé hře si Češi připsali vysoké vítězství, i když po přestávce dovolili Tunisku snížit na rozdíl jediného bodu. "Nebyla to žádná sranda. Krev, pot a slzy," uvedl Hruban. "Na první zápas to bylo poměrně slušné. Fungovala kombinace, ale v obraně byla spousta komunikačních chyb," přidal.

Hruban je však přesvědčený, že na odstranění všech nedostatků mají Češi stále dost času. "Byl to první zápas, to bereme vždycky s rezervou. Ale v útoku to docela šlapalo, kombinace nám moc nevázla. Hlavně jsme se nenechali uchodit, nenechali jsem si vnutit jejich styl," prohlásil.

V dalším zápase pražského turnaje čeká český výběr v sobotu Polsko. "Bude to silnější tým, trošku basketbalovější, trošku podobnější našemu stylu. Na to se těšíme, bude to hezký basketbal a líp nás to prověří," uvedl Hruban, který ocenil i konfrontaci s Tuniskem.

"Byl to soupeř z mistrovství světa. Je to kalibr týmů, se kterými se potkáme. Samozřejmě to není špička a je to jeden z těch slabších týmů," prohlásil Hruban.