James nezvládl koncovku, Adetokunbo dal 52 bodů

Basketbalisté Los Angeles Lakers v NBA prohráli 123:124 v New Yorku, když nezvládli koncovku. Ještě tři minuty před koncem vedli o 11 bodů, ale závěr prohráli 1:13. Selhala i hlavní opora týmu LeBron James, který minul poslední čtyři střely a při závěrečné akci se nechal zblokovat Mariem Hezonjou.

"Prostě nedal své střely. Kdybych tvrdil, že hráč jako James nedal koš kvůli mě, byl bych za blbce," řekl Hezonja skromně. "Samozřejmě mě to štve, protože jsem bojovník a nemám rád porážky. Ale jak my, tak New York už jsme stejně mimo play off," připomněl James, že Lakers už téměř nemají šanci útočit na postup.

James, který v utkání zaznamenal 33 bodů, osm asistencí a šest doskoků, tři a půl minuty před koncem zvýšil na rozdíl 11 bodů. Pak se ale New York sebral a po osmi porážkách v řadě zvítězil. Emmanuel Mudiay ho táhl 28 body a osmi asistencemi.

Velkou přestřelku hvězd vidělo Milwaukee, kde si domácí Janis Adetokunbo vytvořil 52 body nový osobní rekord. K tomu přidal i 16 doskoků a sedm asistencí. Lídrovi soutěže to ale na vítězství nad Philadelphií stejně nestačilo. Sixers nasměroval k výhře 130:125 Joel Embiid, který si připsal 40 bodů a 15 doskoků. Jimmy Butler přidal 27 bodů.

"Janis nás táhl celý zápas, ale bohužel jsme mu nedokázali pomoct, aby ve svém nejlepším zápase mohl slavit vítězství," mrzelo Khrise Middletona.

K Milwaukee se v čele tabulky mohlo přiblížit Toronto, místo toho ale rovněž prohrálo, když podlehlo Detroitu 107:110. Nepomohlo ani 33 bodů Kawhiho Leonarda. Za vítěze nasbíral 15 bodů a 17 doskoků Andre Drummond a stal se prvním hráčem v historii, který ve čtyřech různých sezonách pokořil hranice 1000 bodů, 1000 doskoků, 100 bloků a 100 získaných míčů.

Výhru Los Angeles Clippers nad Brooklynem 119:116 přinesla těžká trojka Loua Williamse s klaksonem přes obránce vystřelená dva metry za čárou. Jeden z nejlepších náhradníků soutěže nastřílel 25 bodů a zachránil svůj tým, který v poslední minutě promrhal desetibodové vedení. Navíc zařídil 300. výhru na lavičce Clippers pro kouše Doca Riverse. Ten se stal teprve sedmým trenérem v historii, který vyhrál 300 zápasů s alespoň dvěma různými týmy. Předtím se mu to povedlo s Bostonem.

Houston porazil Minnesotu 117:102. Nejlepšího střelce soutěže Jamese Hardena zastínil Chris Paul, který trefil šest trojek a celkem zaznamenal 25 bodů a 10 asistencí. Harden měl 20 bodů a 10 asistencí.

V důležitém souboji o play off Miami vyhrálo 93:75 nad Charlotte a na osmém místě Východní konference mu odskočilo na rozdíl dvou výher. Mezi nimi je ještě Orlando. Šlo o utkání s nejnižším skóre v celé sezoně, když oba celky daly dohromady jen 168 bodů.