Je to sen každého hráče, řekl Satoranský po parádním večeru

Lépe si svůj nejlepší výkon v sezoně nemohl basketbalista Tomáš Satoranský načasovat. Jen chvíli poté, co se dozvěděl se spoluhráči ve Washingtonu Wizards, že po zbytek sezony bude chybět lídr týmu John Wall, nastřílel 20 bodů a patřil ke strůjcům vítězství 130:126 nad Charlotte. Poprvé v této sezoně tak zažil, jaké je to být opravdu ústřední postavou svého týmu při výhře v NBA.

"Je to sen každého hráče, aby nehrál jen druhé housle, ale měl důležitou roli. Lidi už mě viděli hrát na této úrovni, ale je vždy úžasné podílet se na výhře jako já dneska," řekl Satoranský v rozhovoru s washingtonským zpravodajem Českého rozhlasu.

Jeho výkon byl o to důležitější, že Wizards prohráli předchozí tři zápasy a nutně se potřebovali chytnout i v oslabené sestavě bez čtyř obvyklých opor Dwighta Howarda, Otty Portera, Markieffa Morrise a Walla. "Tuhle výhru jsme potřebovali jako sůl. Byla to důležitá výhra proti docela silnému soupeři," uvedl český rozehrávač. "Bojujeme s tím, abychom hráli dobře celých 48 minut. Hledali jsme odrazový můstek a snad jsme ho dnes našli a budeme pokračovat v takových výkonech. Musíme přidat i výhry venku," dodal.

Nyní to bude hodně záležet i na něm, jelikož první rozehrávač Wall už do sezony kvůli operaci paty nezasáhne. Satoranský by se tak místo něj měl usídlit natrvalo v základní sestavě.

"Zranil se John, tak jsem věděl, že musím vzít odpovědnost na sebe. Taková situace tu byla i minulou sezonu. John na tom nebyl zdravotně dobře ani tuhle sezonu, bojoval s tím, chtěl to zlomit, ale někdy to nejde. Je to pro nás ztráta, ale já ho musím zastoupit a být v útoku agresivnější. Takové výhry podpoří mé sebevědomí," dodal Satoranský, který má zatím v sezoně průměry 6,5 bodu a 3 asistence na zápas.