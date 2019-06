Kanada dobyla Ameriku. Toronto slaví historický triumf

Basketbalisté Toronta získali poprvé titul v NBA. V šestém finálovém utkání zvítězili na hřišti šampiona předchozích dvou ročníků Golden State 114:110 a sérii ovládli 4:2 na zápasy. Raptors se stali prvním vítězem soutěže, který nesídlí v USA.

Dosud jen jednou v historii se stalo, že by tým otočil finálovou sérii ze stavu 1:3. Warriors se o to chtěli pokusit, uspěli v minulém utkání v Torontu a doma toužili sérii vyrovnat. V koncovce čtvrtečního duelu měli šanci na vítěznou střelu, ale Stephen Curry ji neproměnil a v Torontu mohla propuknout obrovská radost.

Nejužitečnějším hráčem finálové série byl zvolen tahoun Toronta Kawhi Leonard, který stejné ocenění získal i v roce 2014, kdy slavil titul se San Antoniem. Naopak první triumf v NBA má po 14 letech hvězdné kariéry Kyle Lowry. Dvanáct sezon na titul čekal Španěl Marc Gasol. Trenér Nick Nurse vyhrál zámořskou ligu hned v první sezoně v roli hlavního kouče.

"Tohle je důvod, proč hraju. Všechna ta tvrdá dřina se vyplatila," řekl Leonard, první hráč v historii, který byl dvakrát zvolen MVP play off, aniž by byl alespoň jednou vybrán nejužitečnějším hráčem celé sezony. V roce 2014 ukončil dominanci Miami Heat, tentokrát pomohl svrhnout z trůnu Golden State. Zároveň se dostal na třetí místo s nejvíce body nastřílenými během jediného play off (732). Pouze LeBron James (748) a Michael Jordan (759) zvládli více.

Při oslavách dal na chvíli zapomenout na pověst rozvážného muže, který nedává najevo emoce, a tančil s lyžařskými brýlemi na hlavě, aby se mu do očí nedostalo šampaňské.

Toronto předvádělo dobré výkony po celou sezonu. V základní části bylo druhým nejlepším týmem po Milwaukee, které dokázali Raptors v play off porazit. Ve finále si vyšlápli i na mužstvo z Oaklandu, které útočilo na vítězný hattrick. Tentokrát ale bojovali Warriors se zdravotními problémy. Většinu série chyběl Kevin Durant, který se při jediném startu v pátém finálovém utkání vážně zranil. Potíže brzdily i Klaye Thompsona, který musel na konci třetí čtvrtiny odstoupit z šestého duelu, když si po faulu poranil koleno. Přesto byl s 30 body nejlepším střelcem zápasu.

Basketbalisté Golden State i tak dělali vše pro to, aby srovnali sérii. Většinu poslední části vedli, ale důležitou roli sehrál náhradník Toronta Fred VanVleet, který dal ve čtvrté čtvrtině 12 bodů a pomohl k obratu. Dvě minuty před koncem Toronto vedlo o šest bodů.

"Snažil jsem se týmu pomoci, co to šlo. Kawhi (Leonard) byl zdvojovaný, museli jsme to vzít na sebe my ostatní. Proto jsme v týmu. Warriors patří k nejlepším a nedali by nám to zadarmo. Museli jsme si to vybojovat," řekl VanVleet.

V závěru zabojoval Draymond Green. Trojkou a asistencí vrátil domácí tým na dostřel jediného bodu, poté donutil soupeře ztratit míč a Warriors měli posledních 10 vteřin na to utkání rozhodnout. Curry ale trojku po signálu neproměnil a Toronto vzápětí potvrdilo svůj historický triumf.

Pro Toronto je titul o to cennější, že ve všech sportech čekalo na podobný úspěch od roku 1993, kdy triumfovali baseballisté Blue Jays. Naopak Oakland zažil smutné loučení s Warriors, kteří odehráli poslední utkání v hale Oracle Arena. Od příští sezony budou sídlit v San Franciscu.