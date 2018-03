Klaus navštívil NBA: Satoranský? Jediná zajímavá přihrávka

Svým zájmem o basketbal je velmi známý, v minulosti ho dokonce sám hrával. Bývalý český prezident Václav Klaus se teď při cestě do Guatemaly zastavil v Miami, kde navštívil i jedno utkání slavné NBA. Tamní Heats se střetli s Washingtonem, v jehož dresu se představil také jediný Čech v nejlepší soutěži světa Tomáš Satoranský. Neočekávaný krajan v hledišti ale z jeho hry příliš nadšený nebyl.



Šestasedmdesátiletý Klaus má za sebou bohatou politickou kariéru, necelých šest let působil jako předseda vlády, deset let vykonával prezidentský mandát. A na veřejné dění nezanevřel ani v době, kdy už dal aktivní politice sbohem.



V polovině března vyrazil do Guatemaly na třetí Liberální fórum Latinské Ameriky, kam byl pozván jako hlavní řečník. Po přestupu v Londýně přistál v Miami, kde strávil víkend. Mimo jiné jej využil i k návštěvě zápasu NBA, přičemž se neváhal podělit o dojmy z atmosféry i předvedené hry na svém webu. A jak už to tak bývá, neostýchal se být kritický.



"Zápas nic moc, domácí brzy vedli o třicet bodů, žádné drama se nekonalo," začal Klaus své hodnocení. Ještě předtím se však dopustil malé chyby, když napsal, že Miami hrálo proti Washingtonu Warriors. Žádný takový klub ale neexistuje, celek z hlavního amerického města si říká Wizards.



Právě v něm na sebe v posledních měsících výrazně upozorňuje Tomáš Satoranský, který při zranění elitního rozehrávače mužstva Johna Walla dostává výraznější prostor na palubovce a zámořští experti jej vesměs chválí. Klaus však všechno vidí jinak. "Byl na hřišti většinu zápasu, dal první dva koše, ale jinak nic. Jako střední rozehrávač nebyl nebezpečný, dlouho dribloval, ale vždy předal míč spoluhráči v uctivé vzdálenosti od koše. Jediná zajímavá přihrávka pod koš," popsal nespokojený exprezident výkon Satoranského.



Zaujala ho i atmosféra v hale, která byla trochu specifická. "Plná aréna se nechala vyhecovat k bučení a pískání, když hosté házeli trestné body a to, i když už to bylo o třicet. Nechápu, to jsme vždycky považovali za nevkusné," divil se Klaus, kterého prestižní americká liga zjevně příliš nenadchla.



Za zvláštní pak označil i přestávkový program, kdy pořadatelé dali na palubovku koberec se závodními dráhami a osm batolat soutěžilo, kdo bude první na druhé straně. "Rodiče je mocně povzbuzovali, většina ale lézt po čtyřech vůbec nechtěla. Hala se přesto dostala do varu," přiblížil na svém webu Klaus.



Domácí Miami utkání nakonec vyhrálo 129:102, oba soupeři se před koncem základní části pohybují na pozicích zajišťujících postup do play-off. Bývalý český prezident ale na nějaký další zápas v dohledné době asi jen tak nezavítá.