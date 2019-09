Klíčový zápas. Basketbalisty čeká nebezpečné Japonsko

Klíčový zápas pro další vývoj mistrovství světa v Číně čeká v úterý české basketbalisty. V souboji dvou poražených celků z nedělních úvodních duelů skupiny E v Šanghaji se utkají s Japonskem a pouze výhra je ponechá reálně ve hře o druhé postupové místo do dalších bojů o čtvrtfinále. Duel začne v 10:30 SELČ v přímém přenosu ČT Sport.

Češi na úvod podlehli favorizovaným Američanům 67:88. Japonci prohráli s Tureckem 67:86 a jejich naděje na postupovou pozici tím spadly s vyhlídkou závěrečného souboje s USA spíše do oblasti teorie. "Japonsko respektujeme. Je pro nás důležité, že jsme je viděli hrát v přípravě. Nadchli nás. Mají velkého hráče Hačimuru a další dobré basketbalisty," řekl trenér českého týmu Ronen Ginzburg.

S Japonskem se jeho tým naposledy utkal v červenci 2016 v Bělehradu v kvalifikaci o postup na olympijské hry a zvítězil 87:71. O rok dříve vyhrál i v přípravě v Brně (86:71). "Dva jejich nejvíce bodoví hráči současnosti tenkrát nehráli. Proto si myslím, že to srovnávat moc nejde," řekl kapitán Pavel Pumrla v narážce na devítku letošního draftu NBA Ruie Hačimuru z Washingtonu a naturalizovaného Američana Nicka Fazekase.

"Navíc tehdy jsme nemohli my ani Japonci vkládat do vzájemného zápasu vzhledem k olympiádě nějaké velké naděje. Zato teď znamená zápas pro oba týmy hodně. Teoreticky může zajistit účast v té dodatečné olympijské kvalifikaci. A pro nás ještě může jít víc než pro ně o postup ze skupiny," podotkl Pumprla.

Japonci mají jako pořadatelé na olympijských hrách v Tokiu v roce 2020 účast jistou. Na šampionátu se k nim přidá sedm zemí - po dvou z Ameriky a Evropy a po jedné z Afriky, Asie a Oceánie. Dalších šestnáct si vybojuje účast v olympijské kvalifikaci. Proto bude na turnaji důležitý i boj od 17. místa níže.

Hvězda českého týmu Tomáš Satoranský z Chicaga byl rád, že reprezentace měla jako prvního soupeře USA a až nyní přijdou na řadu klíčové souboje. "Teď to pro nás vlastně začíná. Budou to určitě atypické zápasy, Japonsko i Turecko jsou nesmírně nebezpečné týmy a bude to na nás, jak se na Japonce připravíme," uvedl Satoranský.

Zatímco Češi si jako outsider proti USA po prohře o 21 bodů pochvalovali bojovnost i předvedenou hru, Japonci brali porážku o 19 bodů s Turky jako lekci. "Musíme se z toho poučit. Evropské týmy hrají mnohem fyzičtěji, jsou na to zvyklí z Euroligy. Je tam legální kontakt i s hráči bez míče. To je pro nás podstatné změnit. Když tuto lekci správně uchopíme, jen dobře pro nás," prohlásil argentinský trenér Japonska Julio Lamas.

Japonci vědí, že si musejí dát pozor hlavně na Satoranského. "Vím, že s ním bude problém. Je velký a zároveň režíruje hru. Musíme se na něj zaměřit. Japonsko hrálo s Českem před třemi lety, to jsem u toho ještě nebyl. Teď musíme zkusit vyhrát," prohlásil Fazekas.

Je mu jasné, že naděje Japonska výrazně klesly a zpět do hry o postup by je dostala zřejmě jen vysoká výhra nad Českem. "Tato skupina je snad ta nejnáročnější. Podle mě mají Turci šanci to tady celé vyhrát, k tomu nejlepší celek světa... Ještě ale není hotovo, ale chápeme, co bychom teď museli udělat pro postup. Amerika je přece jen jiný kalibr. Češi jsou nám už podobnější," dodal Fazekas.