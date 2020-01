Lakers vyhráli díky trojkám a Jamesovu triple doublu

Basketbalisté Los Angeles Lakers nastříleli 19 tříbodových košů a vyhráli čtvrteční duel NBA na palubovce Brooklynu 128:113. Třemi trojkami přispěl i LeBron James, který zaznamenal desátý triple double v sezoně za 27 bodů, 12 doskoků a 10 asistencí. Oslavil tím nominaci do Utkání hvězd, které se dočkal pošestnácté v kariéře. V tradiční exhibici bude stejně jako loni a předloni kapitánem Západu. Ve výběru Východu si stejnou roli zopakuje Janis Adetokunbo z Milwaukee.

Nets se doma dokázali lídrovi Západní konference několikrát vzepřít. Ve druhé čtvrtině smazali desetibodové manko, na konci třetí čtvrtiny se přiblížili na rozdíl jediného bodu. Jenže pak sedmiminutovou pasáž vyhráli Lakers 26:2. Hosté během toho trefili čtyři trojky za sebou a poté dal osm bodů v řadě James, který má nyní v kariéře na kontě 33.626 bodů. Chybí mu jich už jen 17 k dostižení Kobeho Bryanta na třetím místě v pořadí nejlepších střelců historie NBA.

"Samozřejmě vše, co mě spojuje s těmi nejlepšími hráči, je zajímavé. Na druhou stranu já se nikdy moc nedívám na počet bodů. To pro mě moc neznamená. Já se vždy snažím být hlavně co nejužitečnější pro tým a pomáhat mu k vítězství," řekl James.

Bradley Beal pomohl 36 body k výhře Washingtonu 124:112 v Clevelandu. Dallas zvítězil 133:125 nad Portlandem, kterému nepomohlo ani 47 bodů Damiana Lillarda. Mavericks totiž měli sedm střelců s dvouciferným příspěvkem. Tradičně je táhl Luka Dončič s 27 body a devíti asistencemi.

Slovinský rozehrávač prožívá ve druhé sezoně mimořádný rok, a tak podle očekávání získal i první nominaci do Utkání hvězd. V něm si zahraje v zahajovací pětce Západní konference po boku Jamese a Anthonyho Davise z Lakers, Jamese Hardena z Houstonu a Kawhiho Leonarda z Los Angeles Clippers.

Sestavu Východu tvoří vedle Adetokunba také Joel Embiid z Philadelphie, Kemba Walker z Bostonu a poprvé nominovaní Pascal Siakam z Toronta a Trae Young z Atlanty. Embiid zřejmě bude muset zápas kvůli poranění prstu vynechat.

Více nominací než James do utkání hvězd měli jen Kobe Bryant (18) a Kareem Abdul-Jabbar (19). James byl ale pokaždé vybrán do zahajovací sestavy, kde před ním nikdo šestnáctkrát nebyl.