LeBron James se obětoval pro spoluhráče. Přinese to štěstí?

Jasný fakt, že to s útokem na titul v příští sezoně myslí vážně. Hvězda basketbalové NBA LeBron James uvolnil svému hvězdnému spoluhráči Anthonymu Davisovi číslo na dresu. Pokud se budou všichni v Los Angeles Lakers projevovat tak týmovým výkonem, mohou v příští sezoně dojít hodně daleko.

Na veřejnost prosákla informace, že jakmile se otevře trh s volnými hráči a uskuteční se příchod Anthonyho Davise do Los Angeles Lakers, od LeBrona Jamese dostane dárek v podobě dresu s číslem 23.

Někdo si možná klepe na čelo a říká si, proč hráč formátu Jamese se vzdává svého oblíbeného numera kvůli šestadvacetiletému pivotovi. Pádným důvodem je to, že Davis bude v příštích letech stejně důležitý jako James. Není náhoda, že za něj Lakers poslali do New Orleans Pelicans tři hráče a tři volby v prvním kole draftu.

Pro fanoušky basketbalistů, kteří se vyznačují žlutými dresy, se jedná kupodivu o nadějeplnou zprávu. James totiž již pár sezon odehrál s číslem 6 a byly to více než úspěšné sezony. Vždy, když měl na zádech šestku, nechyběl ve finále NBA. V Miami s ní dokonce získal dva ze svých tří titulů. Se stejnou cifrou se stal také dvojnásobným olympijským vítězem. Pověrčiví fandové Lakers si tak mohou mnout ruce.

Je to tedy znamení úspěšné příští sezony? Mohlo by být. Naznačují to i kurzy bookmakerů, které po dlouhé době před sezonou favorizují na celkového vítěze právě celek z Los Angeles.