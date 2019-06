Loučení legend. Poslední zápas Welsche a Bartoně skončil remízou

Dvě osobnosti českého basketbalu Luboš Bartoň a Jiří Welsch se v exhibičním utkání "Poslední souboj" v Pardubicích rozloučili s hráčskou kariérou. Zápas skončil 79:79. Nerozhodný výsledek zařídil trojkou v posledních vteřinách Bartoň, který si vychutnal duel jako suverénně nejlepší střelec s 34 body.

"Nebylo to domluvené, ale říkali jsme si, že by bylo fajn, aby to bylo vyrovnané. Takový scénář se dá těžko vymyslet, to by nebylo autentické. Samozřejmě jsme byli připraveni, že někdo vyhraje a někdo prohraje," řekl Bartoň.

Po omluvence Jana Veselého, který měl ještě klubové povinnosti ve Fenerbahce Istanbul a navíc je zraněný, nakonec chyběl kvůli pochroumanému kotníku také další bývalý český hráč v NBA Jiří Zídek.

První koš dal symbolicky někdejší hráč Golden State a Bostonu Jiří Welsch, který po Bartoňově faulu proměnil první ze dvou trestných bodů. "Užil jsem si to víc, než jsem čekal. Přípravy byly náročné do poslední chvíle, ale v momentě, kdy jsem vyběhnul na hřiště a začal zápas, tak jsem na všechno zapomněl a jen hrál. Byla to formální tečka za něčím, co skončilo už před rokem," uvedl Welsch.

Vzápětí viděli fanoušci i parádní smeč Tomáše Satoranského, jednoho ze čtyř Čechů v historii NBA a současného hráče Washingtonu. Mezi současnými i bývalými českými reprezentanty a zahraničními hvězdami včetně Gruzínce Tornikeho Šengeliji či Slovince Boštjana Nachbara, kteří také nastupovali v NBA, se neztratili ani další hosté. Brzy se prosadil i bývalý házenkář Filip Jícha. Herec Ivan Trojan zase nejdříve svedl tvrdý souboj s Pavlem Pumprlou za hranicí pravidel, o chvíli později se ale také zapsal mezi střelce.

Aktéři se bavili i v přestávkách. První pauzu oživil souboj, kdy hlavní hrdinové exhibice nejdříve závodili na čtyřkolkách, pak museli rychle obléknout dresy svých čtyř bývalých týmů a zakončit na koš. Z těsného vítězství se radoval Welsch. V dalších přestávkách či přerušeních ukázali hráči i své znalosti o druhém a soutěžili v tricích.

Bartoň, který ukončil kariéru v roce 2016, o dva roky dříve než Welsch, trefil za první poločas hned čtyři trojky ze sedmi a na startu třetí čtvrtiny kraloval s 20 body jako jasný střelecký suverén zápasu. Nakonec jich devětatřicetiletý vítěz Evropské ligy s Barcelonou z roku 2010 nastřílel 34.

V poslední oddechovém čase oba hlavní aktéři poděkovali divákům a svým blízkým. Bartoň si užil aplaus s rodiči, manželkou a dětmi. "Jsem dojatý. Neměl jsme možnost zakončit kariéru před svou rodinou," řekl Bartoň.

Welsch v hledišti poděkoval nejdříve své první manželce Lindě, na palubovku pak pozval také rodinu. Při návratu do hry se dostal do pozice nejlepšího střelce svého týmu před Satoranského. Bartoňova přesná muška ale rozhodla o remíze.

"Byli u toho všichni, kteří pro mě něco znamenají, a to je pro mě důležité. Basketbal je teď lepší beze mě a ostatní ho posouvají zase dál. Strašně mě těšilo zahrát si s lidmi, se kterými jsem toho tolik zažil. Výsledkově to dopadlo úplně skvěle. Lubošova trojka je jen bonus," řekl Welsch.

"Že to skončilo remízou a já dal tu poslední trojku, to prostě tak vyšlo a byla to hezká tečka. Ivan Trojan chtěl minout obě šestky, jednu dal a donutil mě střílet trojku. Je trefný, že tam padla. Dopadlo to výborně," usmíval se Bartoň.

Exhibici si vychutnala také největší česká basketbalová hvězda současnosti Satoranský. "Bylo skvělé se sejít na palubovce a popovídat si o nějakých našich zápasech a bývalých trenérech. Líbilo se mi, že Luboš i Jirka si to užili a zároveň patřili k nejlepším střelcům a těm, kteří nejvíc bavili diváky. Lubošova trojka byla symbolicky hezká," prohlásil Satoranský.