Měly jsme na to vyhrát, litovala Elhotová prohry proti Lotyškám

Ve finiši mohly české basketbalistky ještě zvrátit nepříznivý vývoj duelu s Lotyšskem na přípravném turnaji v Praze před mistrovstvím Evropy, ale koncovku nezvládly. Z třináctibodové ztráty se 104 sekund před koncem dostaly na rozdíl dvou bodů, nakonec však po porážce 63:69 přerušily sérii tří výher z předešlých testů. Se 14 body nejlepší česká střelkyně zápasu Karolína Elhotová litovala, že se obrat nepodařil.

"Závěr zápasu se nám moc nepovedl. Měly jsme náběh na to dohnat jejich náskok a přejet je, ale dělaly jsme hrozně lehké chyby v obraně a v útoku jsme míjely i zdánlivě jednoduché střely zpod koše. Měly jsme na to vyhrát, takže je to škoda," řekl Karolína Elhotová.

Na Lotyšsko by mohly Češky teoreticky narazit i v kvalifikaci o čtvrtfinále na evropském šampionátu v Rize. "Vůbec neřešíme, že s Lotyšskem můžeme hrát na Evropě. Chtěly jsme hlavně předvést dobrý výkon, který se nám v částech zápasu dařil, ale pak přišly zbytečné chyby," podotkla.

Mezi 8. a 18. minutou zaznamenaly Češky pouhé dva body. "Určitě nás to stálo zápas. Když neskórujete, tak i psychika jde dolů. Minuly jsme tam zpod koše lehké střely, je pak těžké se z toho dostávat. Pak jsme to aspoň trošku dohnaly," prohlásila Elhotová. Domácí tým dal jen dvě trojky z 15 pokusů. "Jsou tady koše nějaké trošku začarované. Jsou tvrdé a moc nám to nevyhovuje. Ale musíme se přizpůsobit."

Oproti čtvrtečnímu vyhranému duelu s Maďarskem byl podle hráčky USK Praha duel o hodně tvrdší. "Lotyšky také věděly lépe, co od nás mají čekat a na koho se zaměřit. Asi už proběhl z jejich strany i nějaký ten skauting," uvedla.

Český tým se vyrovnává s řadou absencí i zdravotními komplikacemi hráček, které v kádru jsou. "Romča Hejdová má zánět v oku a měla by být snad za pár dnů zdravá, takže na tu ještě čekáme. Sestra (Kateřina) se teď vrátila, ta nám moc pomohla. Bude sice muset ještě dohánět kondičku, ale na ní to není moc znát," dodala Elhotová.