NBA: Produktivní Satoranský i čtvrtý nejdelší zápas historie

Basketbalová NBA zažila utkání se čtvrtým nejvyšším skóre v historii. Chicago totiž zdolalo Atlantu 168:161 až ve čtvrtém prodloužení, přičemž jen třikrát se hrálo delší utkání. Washington nevyužil slabší formy Bostonu a prohrál s ním 96:107. Český reprezentant Tomáš Satoranský byl druhým nejlepším střelcem Wizards s 15 body, pěti doskoky a pěti asistencemi.

Nejvíce bodů v zápasech NBA padlo v roce 1983, kdy Detroit udolal Denver 186:184 ve třetím prodloužení. V roce 1975 byly potřeba čtyři prodloužení, aby San Diego vyhrálo 176:166 nad New Yorkem a v roce 1982 vyhrál San Antonio nad Milwaukee 171:166 ve třetím prodloužení. Nyní na ně navázali hráči Chicaga a Atlanty, kteří se tak postarali o nejvíce bodů za posledních 35 let.

V normální hrací době vyrovnával na 124:124 chicagský Otto Porter, když byl čtyři deseti vteřiny před koncem faulován při střele za tři body a následně proměnil všechny tři trestné hody. První prodloužení zas srovnal domácí Trae Young nájezdem vteřinu před koncem. Druhé ani třetí prodloužení nedokázal v závěru ani jeden z týmů rozhodnout a tak přišlo na řadu čtvrté prodloužení, ve kterém se už unavení hráči Atlanty trápili v útoku a za poslední tři minuty dali jediný koš.

Chicago tak dotáhli k pátému vítězství z posledních šesti zápasů Zach LaVine, který si vylepšil osobní rekord na 47 bodů, a Porter s Laurim Markkanenem s 31 body. Osobní rekord si vytvořil i nováček Atlanty Trae Young 49 body a 16 asistencemi.

"Byla to velká zábava. Čím to bylo vyrovnanější, tím více jsme chtěli vyhrát," řekl Markkanen. "Ještě nikdy jsem nehrál tak dlouhé utkání. Pak už jsem ani netrefoval koš, jak jsem byl unavený," přidal LaVine, který na hřišti strávil přes 55 minut. "Byl to asi nejzábavnější zápas, jaký jsem kdy hrál. Jsem pyšný na to, jak jsme bojovali, i když jsme nakonec prohráli," dodal Young.

Washington si porážkou s Bostonem opět zkomplikoval boj o play off, jelikož osmý tým Východu Charlotte naopak vyhrál 123:112 nad Brooklynem a Wizards tak na Hornets ztrácejí čtyři výhry.

Kromě Satoranského a Beala, který dal 29 bodů, se nedařilo ostatním oporám týmu. Český rozehrávač sice svému týmu zajistil 11 minut před koncem těsně vedení nájezdem s faulem, ale pak Wizards za sedm minut dali jediný koš a Boston šňůrou 14:2 utkání rozhodl.

Milwaukee vyhrálo 131:120 na hřišti Los Angeles Lakers sérií 15:2 v posledních třech minutách. Sedm bodů během šňůry dal Eric Bledsoe, který byl s 31 body nejlepším střelcem zápasu společně s domácím LeBronem Jamesem. Bucks jsou tak po sedmé výhře za sebou nadále nejlepším týmem soutěže.

Na paty jim ale stále šlape Toronto, které zvítězilo 119:117 nad Portlandem. Zasloužil se o to Kawhi Leonard, který dal 38 bodů a především tři vteřiny před koncem se postaral o vítězný koš. Portlandu nepomohlo ani 35 bodů a sedm trojek CJ McColluma.