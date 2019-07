Nová výzva. Satoranský by se měl stát v Chicagu ústřední postavou

Čeští basketbaloví fanoušci mají jasno hned po prvním dni přestupového okna NBA. Jediný český zástupce v nejlepší lize světa Tomáš Satoranský změnil po vypršení tříletého kontraktu působiště a z Washingtonu zamířil do Chicaga. A vše nasvědčuje tomu, že si polepší nejen finančně, ale i z hlediska herního vytížení.

S průměrným ročním příjmem deset milionů dolarů (224 milionů korun) bude Satoranský nejlépe placeným českým sportovcem. A také čtvrtým nejlépe placeným hráčem Bulls, což o jeho pozici v kádru leccos napovídá.

Přestupový kolotoč teprve začal a situace se ještě může změnit. V tuto chvíli jsou na tom ale v Chicagu finančně lépe pouze Otto Porter, Zach LaVine a další čerstvá posila Thaddeus Young.

Jako rozehrávač přitom nastupuje pouze vynikající letec a největší hvězda týmu Zach LaVine. Třiadvacetiletý bývalý hráč Minnesoty měl v uplynulém ročníku průměr skoro 24 bodů na utkání.

Po něm ale zeje propast, navíc LaVine není klasický tvůrce hry. Tuto roli by tak měl převzít Satoranský a vše nasvědčuje tomu, že Bulls dají českému basketbalistovi plnou důvěru. Už proto, že se v Chicagu pravděpodobně rozloučí s řadou rozehrávačů "druhého sledu".

Podle spekulací amerických médií Bulls nepočítají ani s Krisem Dunnem, který odehrál na rozehrávce v základní sestavě takřka celou druhou polovinu sezony. Pokud by Dunn zůstal, byl by to zřejmě on, kdo by kryl Satoranskému záda. V záloze navíc bude čekat na šanci sedmička letošního draftu Coby White.

Do následující sezony tak vstoupí nejlepší český basketbalista poprvé v roli klíčového muže kádru. A dirigentská taktovka v mladém týmu Chicaga by mu mohla sedět.

First of all, thank you #DCFamily, my teammates, fans and all supporters for the last 3 years in the capital city. I appreciate it a lot ❤ But a new chapter is here and I am so excited and proud to be a part of #chicagobulls. Can't wait to be on a court at United Center!