Nymburk nevyužil velkou šanci a skončil v osmifinále.

Basketbalisté Nymburka v Lize mistrů končí v osmifinále. V dnešní odvetě prohráli s AEK Atény doma 82:93 a promrhali tak nadějný náskok z prvního duelu, který vyhráli 98:88. Rozhodující trojku dal tři sekundy před koncem Kevin Punter.

Pro Nymburk to byla teprve druhá porážka z posledních 34 soutěžních duelů. Dal tak vzpomenout na loňský rok, kdy rovněž v prvním kole play off vypadl se Sassari také v koncovce. Nepovedlo se mu tak vyrovnat klubové maximum v podobě čtvrtfinále Evropského poháru z let 2010 a 2012.

Český šampion si mohl dovolit prohrát maximálně o devět bodů. Třetí nejlepší řecký tým se snažil rychle manko stáhnout a domácí museli od začátku spíše dotahovat. Ve druhé čtvrtině se jim navíc zranil nejzkušenější hráč Petr Benda, který špatně dopadl a musel ze zápasu odstoupit s poraněnou achillovkou.

Atény se ještě v první půli dostaly do vedení o osm bodů, pak ale sehrál důležitou roli Kendrick Ray, který trefil dvě trojky po sobě a udržel Nymburk v kontaktu. Spolu s ním byly tradičními oporami i Jaromír Bohačík, Pavel Pumprla, Vojtěch Hruban a Eugene Lawrence.

Ve třetí čtvrtině se Nymburku povedlo odskočit soupeři až na sedm bodů, jenže Řekové se nevzdali a na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny se znovu dostali do hry šňůrou 13:2. Rozstřílel se zejména Manny Harris. Hráč se zkušenostmi z NBA nakonec zaznamenal skvělých 36 bodů, což je nejlepší individuální výkon této sezony Ligy mistrů.

Nymburk začal dělat zbytečné chyby, daroval soupeři několik míčů a minutu před koncem soupeř smazal ztrátu z prvního duelu. Nymburk si sice zásluhou Raye vzal postupový výsledek zpět a následně ubránil soupeře, jenže kapitán Pumprla nedal dva trestné hody a soupeř to potrestal postupovou trojkou tři vteřiny před koncem.

