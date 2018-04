Obhájci z Golden State začali vítězně, Washington padl

Basketbalisté Washingtonu vstoupili do play-off NBA porážkou. Na palubovce favorizovaného Toronta prohráli 106:114. Pro Raptors to byla teprve druhá výhra v úvodním zápase vyřazovací části v historii a premiérová domácí. V roce 2001 totiž zvítězili ve Filadelfii, od té doby ale první zápas v play-off desetkrát za sebou prohráli. Tomáš Satoranský zasáhl v týmu hostů do hry jako náhradník a zaznamenal dva body z trestných hodů a jednu asistenci. Za 11 minut netrefil ani jednu ze tří střel z pole.

Toronto vylepšilo ve vyřazovacích bojích klubový rekord v počtu proměněných střel za tři body. Zatímco hosté z Washingtonu dali osm trojek, nejlepší celek Východní konference jich poslal do koše šestnáct. "Trojky jsou mocná zbraň. Buď je protivníkům nesmíte dovolit dávat, nebo je naopak musíte dávat taky. Dnes se nám nedařilo ani jedno," řekl kouč hostů Scott Brooks.

Washingtonský trenér litoval i nezachyceného vstupu do třetí čtvrtiny. "Dali nám během dvou minut snad 11 bodů. V play-off musíte být koncentrovaní na začátek každé čtvrtiny, každé minuty. A my za vstup do třetí části zaplatili," dodal Brooks.

Wizards zaostávali také v bodech hráčů z lavičky, domácí náhradníci jich dali o 20 víc. Kapitán hostů John Wall se dostal na 23 bodů a 15 asistencí, proměnil ale jen šest z 20 střel z pole. Markieff Morris přidal 22 bodů a 11 doskoků, Bradley Beal nastřílel 19 bodů.

"Nepřijeli jsme sem s poraženeckou náladou ani s tím, že je smeteme 4:0 na zápasy. Měli jsme možnosti a nebylo jich málo, abychom dnes zvítězili, ale to se nám nepovedlo. Teď už to pustíme z hlavy a budeme koukat před sebe," řekl novinářům Beal.

Raptors táhl Serge Ibaka, který si připsal 23 bodů a 12 doskoků. Kyle Lowry a DeMar DeRozan v první půli dohromady nastříleli jen sedm bodů, pak ale dvě největší torontské hvězdy výrazně přidaly: po závěrečném klaksonu měl Lowry 11 bodů a devět asistencí, DeRozan 17 bodů a šest asistencí.

Obhájci titulu z Golden State se San Antoniem ani jednou neprohrávali a nakonec Spurs porazili 113:92. Klay Thompson se na tom podílel 27 body, Kevin Durant přidal 24 bodů, osm doskoků a sedm asistencí. V dresu poražených byl nejvíce vidět autor 15 bodů Rudy Gay.

Philadelphia zahájila vyřazovací boje jasným vítězstvím 130:103 nad Miami, a to i bez stále zraněného pivota Joela Embiida. Blízko premiérovému triple double ve vyřazovacích bojích byl nováček Ben Simmons s 17 body, devíti doskoky a 14 asistencemi. JJ Redick nastřílel 28 bodů.

Jako jediný hostující tým v sobotu uspěli New Orleans Pelicans, kteří zvítězili v Portlandu 97:95. Anthony Davis se v jejich týmu zaskvěl 35 body, 14 doskoky a čtyřmi bloky.