Parta šlapala, měly jsme jít dál, lituje Štěpánová po vyřazení

Pivotka Kamila Štěpánová byla po vyřazení v základní skupině v Rize přesvědčená, že české basketbalistky měly na mistrovství Evropy dojít mnohem dál. O šanci postoupit do vyřazovacích bojů a hrát i o místo v olympijské kvalifikaci se však dnešním špatným výkonem proti Černé Hoře připravily samy.

"Je to velké zklamání, zasloužily jsme si jít mnohem dál, protože parta šlapala. Ale za dnešek si to nezasloužíme," řekla se slzami v očích Štěpánová novinářům. "Nechytily jsme začátek, nechaly jsme je rozjet a to, na co nás (trenéři) upozorňovali, jsme nesplnily. Můžeme si za to samy a dneska jsme si nezasloužily vyhrát," dodala.

Český tým přitom na úvod turnaje potrápil vicemistryně z Francie a Švédsko porazil i přesto, že s ním ještě ve třetí čtvrtině prohrával o 17 bodů. S Černou Horou si navíc mohl dovolit i prohrát o 11 bodů, a pokud by Francie porazila večer Švédsko, prošel by do osmifinále.

Proti Černé Hoře ale tým rychle prohrával 0:11 a ztrátu už smazat nedokázal. "Ony na nás vlítly daleko víc. Nedaly jsme pak lehké šoupáky a špatně jsme bránily a to nás srazilo. Ony pak dávaly všechno a nám se z toho blbě vylejzalo. Nebyly jsme důrazné a nenacházely jsme dobré střely," uvedla Štěpánová.

"Daly jsme do toho srdce, ale lidi teď asi budou říkat, že jsme si myslely, že můžeme hrát se všema, a pak jsme podcenily Černohorky, které doteď všechno prohrály. V prvních dvou zápasech Černohorky střílely špatně a až dneska se chytly, což byla naše zásluha. Je to škoda, s tím, co jsme předváděly, jsme si zasloužily jít mnohem dál. Ale jak řekl pan trenér, je to basket, můžete si za to samy," přidala.

Český tým se sice po přestávce vzchopil a několikrát se dostal na rozdíl, který znamenal naději na postup, ale nedokázal ho udržet. "Bylo to jako se Švédskem. Nic jiného nám nezbývalo, řekly jsme si, že to zkusíme, porveme se, ale když jsme se dostaly na pět šest bodů, tak jsme zase udělaly chyby v obraně. A soupeř byl tak rozjetej, že už se těžko zastavoval," prohlásila.

Štěpánová navíc závěr sledovala pouze z lavičky, protože stejně jako druhá pivotka Renáta Březinová nasbírala pět faulů a zápas pro ni skončil. "Některé fauly, které pískly nám, mohli písknout i jim. Ale na rozhodčí se nevymlouváme, protože to zápas nerozhodlo. Rozhodl první poločas, za který prostě nemůžeme dostat čtyřicet bodů," prohlásila.