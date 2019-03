Play-off bez největší hvězdy. Lakers nepomohl ani LeBron

Fanoušci NBA pravděpodobně zažijí po dlouhých třinácti sezonách novou situaci. Asi největší hvězda ligy LeBron James si poprvé od ročníku 2005/06 nezahraje se svým týmem play-off. Matematicky jsou sice Los Angeles Lakers stále ve hře, reálně už je ale šanci mizivá.

Zřejmě definitivní tečka za nadějemi Lakers přišla v noci z pondělí na úterý v městském derby s postupovým rivalem Clippers. LeBron a spol. nezvládli konec třetí a začátek čtvrté čtvrtiny, náskok soupeře už nedotáhli a podlehli mu 105:113. "Zkrátka měli s přibývajícím koncem zápasu víc sil," zhodnotil zklamaně muž s číslem třiadvacet. Ani on tak po svém letním příchodu zřejmě nepomůže přerušit kalifornskému klubu pětileté čekání na účast v play-off.

Lakers s bilancí 30 výher a 34 porážek ztrácí v nabité Západní konferenci z desátého místa na osmé San Antonio šest výher. Horší navíc nejsou ani Sacramento s Minnesotou, které do boje o poslední postupovou příčku také mohou stále promluvit. Jamesově partě zbývá odehrát 18 zápasů, a tak i při průměrných výkonech přímých soupeřů si může do konce základní části dovolit možná jednu porážku, aby vůbec uchovala trochu reálnou naději.

Los Angeles se před koncem roku pohybovali na play-off příčkách a podle předpokladů se sehrávali kolem své nové hvězdy s cílem gradovat formu ve vyřazovací fázi. Jenže James se o Vánocích při vítězství nad obhájci titulu Golden State zranil a chyběl svému týmu v osmnácti zápasech, během nichž vyhráli Lakers jen šestkrát. A ani po Jamesově návratu se už situace nezlepšila.

LeBron James je v rámci NBA svým způsobem unikát. Možná kromě Jamese Hardena z Houstonu není dominantnější hráč, který je zvyklý v podstatě sám táhnout celý tým. Není jednoduché s ním hrát v jednom klubu, protože ambice spoluhráčů zkrátka musí ustoupit schopnostem největší hvězdy. Z tohoto pohledu je důležité si navyknout na specifický herní styl, což se Lakers evidentně nepodařilo. Na vině může být i zmiňovaná Jamesova osmnáctizápasová pauza, jeho vůbec nejdelší v kariéře.

Třiačtyřicetiletý čtyřnásobný držitel ceny pro nejužitečnějšího hráče soutěže je stále na vrcholu. I poslední zranění ale basketbalovému světu připomnělo, že to nebude platit věčně. Vědí to i v Los Angeles, kde teď budou muset napnout všechny síly do dalšího roku a přivést k Jamesovi další hvězdu, aby se Lakers vrátili tam, kam historicky patří. Ani LeBron, jak se ukázalo, totiž není úplně všemocný.

Nejhlasitěji se hovoří o příchodu špičkového podkošového hráče Anthonyho Davise, který odmítl podepsat v New Orleans novou smlouvu a v létě bude k mání. Kromě čistě basketbalových schopností je i tohle důvod, proč mít Jamese v týmu - vidina spolupráce s jedním z nejlepších hráčů historie může přilákat do Kalifornie další hvězdy a může pomoct vybudovat znovu tým s nejvyššími ambicemi.