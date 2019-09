Postupová matematika: Česku stačí i prohra o jedenáct bodů

Zdá se to být zprvu jako jednoduchý úkol. V pondělním utkání proti Řecku bude českým basketbalistům stačit i prohra o maximálně 11 bodů. Dá se ale na tuto ošemetnou okolnost spoléhat?

Tento fakt bude platit za předpokladu, že Američané splní povinnost a porazí Brazílii. Doufejme, že obhájci zlata senzaci nedopustí.

Řekům se to v sobotu nepovedlo, proto musí proti českému celku zahrát naprosto dokonalé utkání. K tomu by jim měl pomoci zejména nejužitečnější hráč NBA Janis Adetokunbo. Předčasnou euforii krotí člen úspěšného českého celku z čínského mistrovství Vojtěch Hruban. "Přeci jen jsou to Řekové a mají v sestavě MVP nejlepší ligy světa," prohodil obezřetně.

Hrát na údržbu by se mohlo zle nevyplatit. Proti Brazílii české mužstvo dokázalo, jak vysoko má nyní sebevědomí a totéž bude chtít předvést i proti Řecku. Satoranský souhlasí s tím, že žádné ukolébání náskokem nesmí přijít. "Když na to budeme myslet, tak nám ty body nasází během dvou minut," ví největší hvězda našeho výběru.

Pro celé mužstvo bude nesmírně důležité, jak se vyvine situace kolem Blakea Schilba. Naturalizovaný Američan si při zápase s Brazílií poranil kotník a není jistě, zda se dá do pořádku. Rentgen po utkání potvrdil, že nemá kotník zlomený, ale jasněji o jeho stavu bude v neděli. Právě on je jedním z klíčových členů sestavy, protože je skvělým náhradníkem na pozici rozehrávače, když je Tomáš Satoranský na lavičce.

Ať už se Schilbem, nebo bez něj. Českému basketbalu se nabízí historická příležitost. Tým, který útočí a brání jako jedno tělo má na dosah čtvrtfinále mistrovství světa. A když na palubovce spustí koncert jako proti Brazilcům, s náskokem v zádech by se to mohlo podařit.