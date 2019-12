Povinnost splněna. Satoranský a spol. zdolali nejhorší tým NBA

Basketbalista Tomáš Satoranský zaznamenal v NBA 11 bodů, osm doskoků, šest asistencí a tři získané míče při domácím vítězství Chicaga nad Atlantou 116:81. Bulls ji porazili i potřetí v sezoně a vyhráli třetí ze čtyř posledních utkání. S 13 výhrami a 20 porážkami jim patří deváté místo ve Východní konferenci.

Jediný Čech v lize byl třetím nejvytíženějším hráčem domácího týmu, na palubovce strávil bezmála půl hodiny. Dvouciferný počet bodů nastřílel pražský rodák popáté za sebou a pošestnácté v ročníku. Znovu měl přes šedesátiprocentní úspěšnost střelby z pole, trefil pět z osmi pokusů včetně jedné trojky.

Sato with the feed, WCJ with the slam!@nbcschicago | #RunWithUs pic.twitter.com/sAY7d8DCjt