Přestupová pecka! Satoranský mění dres, dostane snový plat

Jediný český basketbalista v NBA Tomáš Satoranský odchází z Washingtonu do Chicaga, kde se podle televizní stanice ESPN dohodl na tříleté smlouvě. Sedmadvacetiletý hráč si díky novému kontraktu vydělá celkem 30 milionů dolarů (673 milionů korun) a stane se nejlépe vydělávajícím českým sportovcem. Washington za něj obdržel dvě volby v draftu.

"Od začátku jsme nechtěli krátkodobý kontrakt. Ty tři roky byly něco, o co jsme usilovali. Za to jsme šťastní. Už před trhem s volnými hráči jsem tušil, že zájem bude větší, z více týmů. Doufal jsem v to, protože jsem věděl, co jsem za poslední dva roky udělal a ukázal v NBA," uvedl Satoranský v tiskové zprávě České basketbalové federace. "Jednání byla náročná podle toho, jak se hráči podepisovali, mluvilo se o trejdech. To vyústění je nakonec takové, jaké jsme chtěli," řekl hráčův agent Phillip Parun.

Satoranský, který má za sebou tři sezony v NBA, si díky novému angažmá výrazně finančně polepší. Dosavadní tříletá nováčkovská smlouva mu zaručovala celkem devět milionů dolarů.

S průměrným ročním příjmem deset milionů dolarů (224 milionů korun) bude Satoranský nejlépe placeným českým sportovcem. Hokejista Jakub Voráček si v příští sezoně NHL vydělá jen o něco méně - 9,25 milionu dolarů. Dosavadní jedničkou finančního žebříčku českých sportovců byl brankář Petr Čech, který si podle pořadí sestavovaného magazínem Forbes z loňského srpna přišel za rok na 242 milionů korun před zdaněním.

V zámořské lize dosud Satoranský odehrál 210 utkání v základní části a dalších 16 v play off. V uplynulém ročníku nastoupil do 80 zápasů základní části a v 54 případech byl členem první pětky, na hřišti strávil přes 27 minut na zápas s průměry 8,9 bodu a 5 asistencí.

O českého rozehrávače po vydařené sezoně měly podle zámořských médií zájem Dallas, Indiana, Orlando, Boston, ale také jeho dosavadní klub Washington. Wizards mu předložili kvalifikační nabídku ve výši 3,9 milionu dolarů, takže se Satoranský stal chráněným volným hráčem a Washington měl možnost nabídky od jiných týmů dorovnat.

Zatímco ve Washingtonu pomohlo Satoranskému k větší porci zápasů dlouhodobé zranění Johna Walla, v Chicagu by měl mít snazší cestu k pozici prvního rozehrávače. "Chicago Bulls byl tým, který jsme si vytipovali, protože role pro Tomáše je tam dobrá a adekvátní pro něj. Hledali zkušeného rozehrávače, jakým je Tomáš. Tomáš vstupuje do nové situace - jako zkušený hráč NBA by měl patřit k základní ose tohoto týmu," řekl Parun.

Ve slavném týmu šestinásobných šampionů NBA, v jejichž dresu zářil v 90. letech minulého století Michael Jordan, se Satoranský setká i s nedávným spoluhráčem. V únoru z Washingtonu do Chicaga přestoupil křídelní hráč Otto Porter.

"Já jsem se o zájmu Chicaga dozvěděl včera. Celou svou energii a soustředění jsem vkládal do toho, aby se to povedlo, protože jsem o to měl velký zájem. Nechtěl jsem se k tomu ale upínat, dokud to není hotové," prohlásil Satoranský.

"Jsem nadšený, jaký zájem Chicago ukázalo. Je to takové zadostiučinění za ty poslední dva roky. Samozřejmě mám teď velkou zodpovědnost k tomu, abych se dál zlepšoval a předváděl ještě lepší výkony. Myslím, že jsem na tuhle situaci připravený a budu se v ní cítit dobře," podotkl Satoranský.

O angažmá měl jasno dnes po obědě. "Měl jsem obrovskou radost. Dává mi to velkou motivaci k další práci a etapě mé kariéry v NBA. Moc se na to těším. Vidím v tom velký potenciál mladých hráčů. Mluvil jsem s trenérem (Jimem Boylenem) a byl jsem z té konverzace nadšený. Opravdu se moc těším a jsem rád, že to takhle dopadlo," doplnil Satoranský

Odchovanec USK Praha stráví v NBA nejdelší dobu ze všech dosavadních českých basketbalistů. První Čech v zámořské soutěži Jiří Zídek a Jan Veselý v ní vydrželi tři sezony, Jiří Welsch hrál NBA čtyři roky.

Satoranský bral v uplynulé sezoně 3,129.187 dolarů a v Chicagu se stane nejlépe placeným českým basketbalistou v historii. Dosud nejvíce si vydělal Veselý v sezoně 2012/13 ve Washingtonu 3,340.920 dolarů. Welsch si přišel na nejvyšší výdělek v ročníku 2005/06 v Milwaukee (2,177.114) a Zídek v sezoně 1997/98 v Denveru (784.200).