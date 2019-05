První finále pro Nymburk. Děčín deklasoval o 40 bodů

Basketbalisté Nymburka v pátečním úvodním ligovém finále na domácí palubovce rozstříleli Děčín 105:65 a vykročili za ziskem šestnáctého titulu za sebou. Druhý zápas série hrané na tři vítězství se uskuteční na severu Čech v neděli.

Nymburku vyšel vstup do zápasu a rychle se ujal desetibodového vedení. Jenže pak domácím nevyšla střídání, přestalo se jim dařit střelecky a Děčín ještě v první čtvrtině skóre otočil a vyhrál ji 24:22. "V prvním poločase jsme měli spoustu střel, které bychom normálně dali. Můžeme to přičíst trochu tomu, že jsme dlouho nehráli. Nohy po té pauze byly trochu zarezlé," uvedl Vojtěch Hruban, který byl s 23 body nejlepším střelcem Nymburka.

Ve druhém dějství narostla ztráta obhájců titulu na sedm bodů, ale těsně před poločasem se Nymburk dostal zpátky do hry. Po sérii trestných hodů o přestávce vedl 45:42. "Myslím, že v prvním poločase se nemáme za co stydět, bohužel nás limitovaly ztráty a soupeřův doskok. To si musíme do druhého zápasu pohlídat. Ale úspěch je i to, že Nymburk začal hrát zónu, což se mu v lize moc nestává," uvedl děčínský Lukáš Feštr.

"Trenér říkal, že v útoku není problém, že máme dost střel, jen je nedáváme. Museli jsme ale začít pracovat líp v obraně, kde jsme byli ve výpomocích zbytečně ustrašení," řekl Hruban. "Ale víme, co dokážeme a máme za sebou dost podobných zápasů, tak i kdybychom prohrávali v poločase o deset, tak máme takové sebevědomí, abychom to otočili," dodal.

Hned v úvodu třetí čtvrtiny domácí jakékoliv drama odmítli a náskok Nymburka postupně narostl na 25 bodů před závěrečným dějstvím. Ani v poslední čtvrtině patnáctinásobní šampioni nepolevili a dovolili v ní Děčínu pouhých devět bodů.

Nymburk si připsal 56. vítězství za sebou a už jen tři zápasy ho dělí od vyrovnání vlastního rekordu z let 2013 a 2014, kdy vyhrál 59 utkání v řadě. Pokud by Středočeši ukončili finále v nejkratším možném termínu, zakončili by ročník bez jediné porážky, což se jim dosud povedlo jen v roce 2014.

"Takový je plán," prohlásil Hruban. "Bylo by to pěkné a aspoň trochu náplast na sezonu, která se spíš než podle domácí ligy počítá podle vítězství v Lize mistrů. Tohle by byla trochu náplast přes ránu, kterou jsme dostali v Lize mistrů," uvedl český reprezentant.