Reprezentant Krejčí: O karanténě a situaci ve Španělsku

Zaragoza sice ve Španělsku patří k oblastem méně zasaženým koronavirem, přesto je basketbalista Vít Krejčí už téměř dva týdny v karanténě. Devatenáctiletý český reprezentant dostal od klubu zákaz vycházet ven a v izolaci se alespoň učí vařit.

Zaragoza je v karanténě od ligového zápasu s Realem Madrid, který poté oznámil, že jeden z jeho hráčů je nakažený. "My jsme po zápase s Realem testovaní nebyli, protože ve Španělsku testů moc není. A netestuje se, i kdyby se projevily symptomy. To se týká jen starších lidí nebo někoho s jinou nemocí. Mě jako mladého a jinak zdravého by prostě netestovali," řekl Krejčí v tiskové zprávě.

Od klubu proto dostal nařízeno zůstat doma. "Ven prakticky nesmíme, máme zakázáno i chodit třeba na nákupy. Ještě že jsem měl nějaké zásoby jídla z dřívějška," přidal Krejčí, který v dosavadních 18 zápasech španělské ligy zaznamenal v průměru 3,2 bodu a odehrál 7,5 minuty.

"Většina kluků z týmu už má rodiny, tak ti sem tam vyjdou, ale spíš se snaží držet v izolaci. A to i v rámci rodiny, že jsou zavření v jednom pokoji. Jinak od našeho kondičáka máme individuální plány, co jdou plnit prakticky bez jakýchkoli pomůcek," uvedl Krejčí.

"Uvidíme po dvou dnech, až nám skončí karanténa. V té je teď asi pět týmů z ligy, ale i ostatní jsou zalezlí doma," řekl Krejčí, který vynucené přestávky využil mimo jiné k tomu, že se naučil vařit. "Jak teď nemám co dělat, tak se učím vařit pořád víc, což je super," dodal.

"Jelikož jsem neměl velký výběr surovin, musel jsem vařit hlavně různé těstoviny a maso na různé způsoby. Zatím mě to baví, ale po normálním tréninku by se mi s tím tolik mazlit nechtělo," poznamenal Krejčí, který v Zaragoze působí už od čtrnácti let.

Španělsko dosud zaznamenalo 24.926 potvrzených případů koronaviru a 1326 mrtvých. Zaragoza patří k méně zasaženým regionům, ale opatření se jí nevyhnula. "I tady jsou teď otevřené jen obchody s potravinami a lékárny plus některé restaurace na objednání jídla domů, což je pro mě dobré, když nemám náladu na vaření," řekl Krejčí.

Podle českého basketbalisty nejsou opatření ve Španělsku zatím tak přísná jako v České republice. "Chození ven s rouškou tu zatím nebylo povinné. Jinak se ale ven nesmí, pokud to není vyloženě nutné. Myslím, že v Česku bylo dobře, že se to zavedlo poměrně brzy a snad se nákaza tolik nerozšíří. Tady už je to fakt hodně," prohlásil.

Vedení basketbalové ligy věří, že se soutěž opět rozjede 24. dubna, Krejčí však tolik optimistický není a navíc by nechtěl hrát zápasy bez fanoušků. "Už jsme to s kluky probírali. Před týdnem jsme měli hrát ještě proti Seville a liga nám dala vybrat, jestli hrát bez fanoušků, nebo vůbec. My se jako tým dohodli, že hrát nechceme," uvedl.

"Pokud by se mělo začít bez lidí v dubnu, tak to radši nehrát vůbec. Už rozhodně není reálné dohrát to podle původního rozpisu. Jedině, že by se posunula olympijská kvalifikace, ale to nevím, jestli by šlo. Liga by se musela zkrátit, jinak by nebyla šance. Jako hráči teď ale konec sezony moc neprobíráme, nejdůležitější je starost o rodinu a o sebe. Všichni se hlavně snaží zůstat zdraví," uvedl.

Starosti mu dělá i to, jak to bude v případě delšího přerušení soutěže s výplatami. "Tohle je na agentech. Časem se to asi bude řešit individuálně, ale asi by měla být jednotná pravidla, co se s platy v podobné situaci stane. Co vím, tak v březnu nám klub ještě zaplatí normálně a od dubna se uvidí," uvedl Krejčí.