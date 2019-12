Šafarčík s Bohačíkem dovedli Nymburk k výhře nad Děčínem.

Basketbalisté Nymburka porazili Děčín 102:84 a připsali si 75. ligové vítězství za sebou. Postarali se o to zejména Petr Šafarčík, který si 25 body vytvořil osobní maximum v nymburském dresu, a Jaromír Bohačík. Ten ve druhém utkání po návratu po měsíčním zranění nastřílel 22 bodů. Děčínu nepomohlo ani 27 bodů Filipa Vukosavljeviče.

V ofenzivním duelu se oběma týmům dařila střelba. V nymburském dresu se chytil Bohačík a po nástupu na hřiště i Šafarčík, který za šest minut dal 16 bodů. Děčín táhli Tomáš Pomikálek a hlavně Vukosavljevič, který si 27 body vytvořil osobní rekord. Hosté se před poslední čtvrtinou přiblížili favoritovi až na pět bodů, pak ale Nymburk zapnul a odpor soupeře zlomil.

"Z naší strany to nebyl nejlepší zápas v obraně, ale je také třeba dát kredit Děčínu, jak dobře hrál v útoku," řekl kouč vítězů Oren Amiel. "Máme za sebou velmi dobrý podzim v obou soutěžích a teď si trochu odpočineme," uvedl trenér, jehož tým kráčí za postupem do play off Ligy mistrů.

"Odehráli jsme půlku zápasu velmi dobře. Pro nás je to obrovská škola za takové situace hrát proti takovým hráčům," řekl děčínský kouč Tomáš Grepl. "Jsme rádi, že jsme třetí čtvrtinu vyhráli, což se tady nestává úplně často. Ale chceme podávat ještě lepší výkony. Měli jsme tam nějaké výpadky, které nás stály ještě lepší výsledek. Hráčům chci poděkovat, že zápas nezabalili, že hráli až do konce a trochu to zdramatizovali," dodal.