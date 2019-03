Satoranskému to nešlo, činil se v obraně. Zahraje si play-off?

Basketbalisté Washingtonu v NBA vyhráli nad Orlandem duel týmů umístěných pod čarou postupu do play-off Východní konference, devátý tým tabulky porazili 100:90. Tomáš Satoranský tentokrát střelecky nezářil, sice proměnil úvodní pokus, ale dalších sedm z jeho ruky už obroučkou nepropadlo. Ke dvěma bodům za 37 minut hry přidal šest doskoků a sedm asistencí. Wizards i 14 zápasů před koncem základní části nadále ztrácejí na osmou postupovou příčku tři výhry, protože osmé Miami si doma poradilo se sedmým Detroitem 108:74.

Washington poosmé v sezoně udržel soupeře pod hranicí sta nastřílených bodů a byla z toho osmá výhra. Kromě obrany celého týmu byl tentokrát důležitý příspěvek náhradníků. Z hráčů základní sestavy totiž nastřílel dvouciferný počet bodů pouze Bradley Beal (23). Střídající pivot Thomas Bryant se postaral o 21 bodů a 10 doskoků, Jabari Parker o 19 bodů a devět doskoků. Náhradník jediného Čecha v zámořské soutěži na pozici rozehrávače Chasson Randle dodal 13 bodů, když dal tři z pěti trojek.

"Líbilo se mi to, z náhradníků mám radost," řekl kouč Scott Brooks. "Zejména Thomas Bryant do toho dával hodně energie a přesně to jsme potřebovali. Přestože se nám tolik v ofenzivě nedařilo, bojovali jsme a ve čtvrté čtvrtině jsme to i po vyrovnání soupeře nakonec zvládli."

Vítězové posledních dvou ročníků Golden State Warriors zastavili i bez Kevina Duranta devítizápasovou vítěznou sérii Houstonu, který na jeho palubovce porazili v koncovce 106:104. Rockets se v poslední minutě nepodařilo úplně smazat šestibodové manko. Klay Thompson se na výhře podílel 30 body, pivot DeMarcus Cousins přidal 27 a Stephen Curry 24. V dresu Rockets zaznamenal 29 bodů a 10 asistencí James Harden a Chris Paul 24 bodů.

Houston v tabulce Západní konference přeskočila Oklahoma, která si posun na třetí příčku zajistila vítězstvím nad Brooklynem 108:96. Russell Westbrook zaznamenal 26. triple double v sezoně, tentokrát za 31 bodů, 12 doskoků a 11 asistencí.