Satoranský bude mít v Chicagu nového manažera Eversleyho

Novým generálním manažerem Chicaga Bulls, za které hraje jediný český basketbalista v NBA Tomáš Satoranský, bude Marc Eversley. Podle ESPN se už dosavadní funkcionář Philadelphie dohodl na podmínkách smlouvy s viceprezidentem pro sportovní záležitosti Arturasem Karnišovasem.

Kanaďan Eversley bude prvním generálním manažerem tmavé pleti v historii Bulls a bude s Karnišovasem úzce spolupracovat ve snaze o pozvednutí tradičního klubu. Bývalý litevský basketbalista Karnišovas přišel do Chicaga začátkem dubna z Denveru. Před Eversleym angažoval asistenta generálního manažera J. J. Polka a viceprezidenta pro hráčské záležitosti Pata Connellyho.

Eversley kromě Philadelphie pracoval v různých funkcionářských pozicích také ve Washingtonu a Torontu. Dekádu strávil ve sportovní firmě Nike.

Součástí změn v Chicagu byl odchod dlouholetých funkcionářů Johna Paxsona, jenž se přesunul do poradní role, a generálního manažera Gara Formana. Ve funkci zatím zůstal kouč Jim Boylen.

Šestinásobní šampioni NBA Bulls, kteří získali celosvětovou proslulost v 80. a 90. letech v době působení Michaela Jordana, v minulých dvou sezonách nepostoupili do play off. Týmu se příliš nedařilo ani v tomto ročníku: před březnovým přerušením kvůli pandemii koronaviru byl v tabulce Východní konference na jedenáctém místě. Osmadvacetiletý Satoranský přišel do Chicaga loni z Washingtonu a s Bulls podepsal tříletou smlouvu.