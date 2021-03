Satoranský byl poprvé v základní sestavě a pomohl Chicagu k výhře

Tomáš Satoranský nastoupil poprvé v této sezoně basketbalové NBA v základní sestavě Chicaga a 10 body přispěl k vítězství 118:95 nad Torontem. Bulls vystřídali předloňské šampiony Raptors na desáté příčce zaručující předkolo play-off. Domácí měli devět dvouciferných střelců a jedním z nich byl i rozehrávač českého národního týmu.

Satoranský dostal v základní pětce přednost před Cobym Whitem po 25 utkáních. Na palubovce strávil devětadvacetiletý český basketbalista přes 25 minut. Svému týmu k 17. výhře v ročníku pomohl 10 body, když trefil dvě ze čtyř střel za tři body a stejně si vedl i za dva body. Kromě toho sedmkrát asistoval, doskočil šest míčů a měl v obraně dva bloky.

Nejlepším střelcem Chicaga, které ukončilo sérii 11 proher s Raptors v řadě, byl nováček Patrick Williams, jenž si vylepšil osobní rekord na 23 bodů. Patnáct bodů obstaral křídelník Zach LaVine. Po 13 bodech zapsali Fin Lauri Markkanen a střídající White.

Pivot Thaddeus Young se po zařazení do základu postaral o 10 bodů a sedm asistencí i doskoků. Wendell Carter poprvé v sezoně nastoupil až jako střídající hráč a zastavil se na 12 bodech a 11 doskocích.

"Opravdu oceňuji, že se White a Carter obětovali pro tým. To, že vypadli ze základní sestavy, neznamená, že by vypadli z rotace. Stále jsou důležitou součástí týmu. Jde spíš o to, abych jim pomohl, aby jejich výkony byli konzistentnější," vysvětlil svůj tah trenér Bulls Billy Donovan.

Nejlepší tým soutěže a lídr tabulky Západní konference Utah prohrál v hale Golden State 119:131. Warrios táhl autor 32 bodů a devíti asistencí Stephen Curry, Andrew Wiggins přidal 28 bodů a podkošový hráč Draymond Green přispěl triple doublem za 11 bodů a 12 doskoků i asistencí.

Jazz nebylo nic platných 24 bodů, 28 doskoků a 4 bloky francouzského pivota Rudyho Goberta ani 24 bodů Donovana Mitchella a 23 bodů Mikea Conleyho. Elitní náhradník Jordan Clarkson měl na kontě 21 bodů.

Popáté za sebou slavil vedoucí tým Východu Philedelphia. Sixers i bez zraněného hvězdného pivota Joela Embiida zvítězili nad San Antoniem 134:99 a to hlavně zásluhou 23 bodů, devíti doskoků a sedmi asistencí Tobiase Harrise.

Poražený finalista posledního ročníku Miami si odvezl výhru 102:97 z Orlanda. Jimmy Butler pomohl Heat 29 body, sedmi doskoky, devíti asistencemi a pěti zisky. Na straně Magic byl hodně vidět černohorský centr Nikola Vučevič s 38 body a 10 doskoky.