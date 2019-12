Satoranský je sportovec roku, nebo zrušte sport, smál se Ginzburg

Dalším krokem k popularizaci českého basketbalu by po senzačním šestém místě výběru kolem Tomáše Satoranského na letošním mistrovství světa v Číně měl být evropský šampionát mužů, který se za dva roky uskuteční mimo jiné v pražské O2 areně. Myslí si to reprezentační trenér basketbalistů Ronen Ginzburg.

"Je to sice až za dlouho, ale čas utíká strašně rychle, takže občas už na to myslím. Pro hráče to může být jeden z vrcholů kariéry," řekl Ginzburg na dnešním setkání s novináři. "Jde o velkou akci, dobře vím, jak to předloni pomohlo izraelskému basketbalu," dodal šestapadesátiletý rodák z Tel Avivu.

Ginzburg se právě vrátil z USA, kde se setkal i se Satoranským. Největší hvězdu svého výběru tak znovu viděl na vlastní oči v akci. "Když se Saty rozhodne, že dá za zápas 15 bodů, tak je dá. Ale stejně jako nepředěláte škodu na volvo, nepředěláte Tomáše na kanonýra. Vždycky radši přihraje lépe postavenému hráči," řekl Ginzburg.

I když se bývalý trenér Nymburka už soustředí na červnovou kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu, stále je hrdý na to, co jeho svěřenci dokázali v Číně. "Jestli Satoranský nevyhraje Sportovce roku, měli byste v Česku zrušit sport," prohlásil v nadsázce.