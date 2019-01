Satoranský o vítězném koši: Nebyl jsem si jistý, zda platí

I přes dobrý výkon a 14 bodů českého reprezentanta Tomáše Satoranského se basketbalisté Washingtonu ve speciálním zápase NBA hraném v Londýně dlouho trápili. Předvedli ale jeden z obratů, které v poslední době ukazují často, a porazili New York těsně 101:100. Satoranský však zprvu nevěděl, zda se může radovat, protože sudí museli vítězný koš přezkoumávat na videu.

Pivot Washingtonu Thomas Bryant byl totiž při snaze o rozhodující střelu zblokován, ale míč už v tu chvíli padal dolů. V takovém případě už se blokovat nesmí, proto sudí rozhodli o technickém koši znamenajícím výhru Wizards.

"Musel jsem si počkat na opakování na kostce nad hřištěm. Nebyl jsem si jistý. Stalo se to hrozně rychle. Ale když jsem viděl zpomalený záběr, byl jsem si jistý, že to bude goaltending (technický koš)," řekl Satoranský po utkání českým novinářům v Londýně.

New York pak už měl jen čtyři desetiny vteřiny na to, pokusit se porážku zvrátit. "To ještě dává soupeři šanci vystřelit normálně a ne jen na nahození ke koši se snahou o teč. Ještě jsme potřebovali být koncentrovaní, abychom ubránili poslední střelu," dodal český reprezentant.

Satoranský ve čtvrtečním utkání podával velmi dobrý výkon hlavně střelecky a v poločase byl s 12 body nejlepším střelcem svého týmu. Celkem proměnil šest z osmi střel včetně důležitých dvou trojek ve druhé čtvrtině, které udržely Wizards v kontaktu.

"Docela mi O2 Arena sedla, i když jsme v ní měli jen jeden trénink. Dařilo se mi střelecky. Měl jsem motivaci, protože se přijeli podívat kamarádi a hodně českých fanoušků," připustil.

Nymburská stopa

O to překvapivější bylo, že posledních 15 minut už do hry nezasáhl, ačkoli do té doby patřil k nejlepším a v poslední době koncovky hrával. "Měli jsme na hřišti sestavu, která otáčela zápas a nebyl důvod, abychom to nějak měnili. A kluci tu poslední čtvrtinu zvládli výborně," chválil Satoranský spoluhráče včetně bývalého hráče Nymburku Chassona Randlea, který v koncovce zaujal jeho místo.

Satoranský tak alespoň hecoval spoluhráče z lavičky. "To k tomu patří. Je vidět, že i lavička je v zápase, že nám to pomáhá. I ty poslední zápasy, když prohráváme, tak máme sebevědomí, že to můžeme obrátit a to se teď potvrdilo. Musíme v tom pokračovat i v domácích zápasech, které nás čekají a budeme se moct přibližovat k play off příčkám," dodal.

Za vítěznou akci pochválil přihrávajícího Bradleyho Beala, který měl původně vzít vítěznou střelu na sebe. "Bradley byl zdvojený, tak to posunul na Thomase. Situaci skvěle přečetl, protože tam měl dva hráče na sobě. Vyšlo to výborně," radoval se odchovanec USK Praha. "Thomasovi to přejeme, protože vždycky přinese hrozně moc energie. Maká pro tým a byli jsme rádi, že se mu podařilo zápas rozhodnout," ocenil Bryanta.

Washington se tak může vracet domů v dobré náladě, že náročný výlet do Evropy nebyl marný. "Byly to tu tři úžasné dny, ale také hodně náročné. Přesto jsme si to užili a hlavní je, že se vracíme s výhrou, pro kterou jsme si přijeli," dodal Satoranský.