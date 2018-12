Satoranský odehrál nejlepší zápas sezony a pomohl k výhře

Tomáš Satoranský nastoupil potřetí za sebou v základní sestavě Washingtonu a Wizards potřetí v řadě vyhráli. Jediný český basketbalista v NBA odehrál na palubovce Atlanty 38 minut a k vítězství 131:117 pomohl 14 body, což je jeho nové sezonní maximum. K tomu přidal čtyři doskoky, sedm asistencí, dva zisky a jeden blok.

Washingtonu chyběl z osobních důvodů kapitán a hlavní hvězda John Wall. S třetím nejhorším týmem soutěže prohrávali Wizards pouze krátce v úvodu, pak ale skóre otočili a vypracovali si vedení až o 25 bodů. Přispěl k tomu i český reprezentant Satoranský, který trefil pět ze sedmi střel z pole, z toho dvě ze tří trojek, a z čáry trestného hodu byl stoprocentní. O jeden bod tak vylepšil své střelecké maximum z listopadového duelu proti Los Angeles Clippers.

Nejlepším střelcem utkání byl jeho spoluhráč Bradley Beal, který se při Wallově absenci blýskl 36 body, šesti doskoky a devíti asistencemi. "To, že jsem házel tolik trestných hodů, mi hodně pomohlo rychle se dostat do zápasu. Snažil jsem se hrát agresivně a padalo to tam," uvedl Beal, který házel 13 šestek a 10 jich proměnil.

Bez svého hlavního rozehrávače Walla si Wizards připsali celkem 35 asistencí, nejvíce v sezoně. Otto Porter zaznamenal 20 bodů a 11 doskoků. Wallův náhradník v základní sestavě Austin Rivers pomohl devíti body, sedmi doskoky a stejným počtem asistencí. Na straně poražených zapsal John Collins 26 bodů a 14 doskoků, Kent Bazemore dodal 22 bodů.

Stephen Curry dovedl vítěze posledních dvou ročníků Golden State k vítězství v repríze posledních dvou finále. V Clevelandu se díky jeho 42 bodům, devíti doskokům a sedmi asistencím Warriors radovali z výhry 129:105.

Aktuálně nejlepší celek Západní konference Denver vyhrál v hale Orlanda 124:118 po prodloužení a triumfoval posedmé v řadě. Paul George dotáhl 47 body Oklahomu k výhře na palubovce Brooklynu 114:112, přičemž 25 z nich dal až v poslední čtvrtině. Triple double zaznamenal Russell Westbrook za 21 bodů, 15 doskoků a 17 asistencí.

Ligoví lídři z Toronta si poradili s Philadelphií 113:102. Kawhi Leonard zapsal 36 bodů a devět doskoků, sekundoval mu s 26 body Jonas Valanciunas. Karl-Anthony Towns pomohl 35 body, 12 doskoky a šesti bloky Minnesotě k vítězství nad Charlotte 121:104.