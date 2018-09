Satoranský po vítězství: Diváci nám hodně pomohli, byli skvělí

Největší česká basketbalová hvězda Tomáš Satoranský sice za sebou má velké zápasy v Evropské lize a NBA, přesto na rozehrávače Washingtonu udělala velký dojem atmosféra a rekordní návštěva při utkání české reprezentace proti Rusku. Ve spojení s výhrou 80:78 to byl pro něj skvělý zážitek a věří, že právě tento zápas může být důležitým milníkem pro český basketbal a přilákat ještě více fanoušků.

"Diváci byli skvělí a pomohli nám k vítězství. Překvapili mě hodně. Bylo to skvělé. Byla to pro mě nejlepší atmosféra v Česku a snad to takhle bude pokračovat," řekl Satoranský. "Doufám, že to bude mít pozitivní vliv na český basketbal. Něco takového se nám povedlo v roce 2015 na Eurobasketu, ale tehdy jsme nehráli doma jako dnes. Takže tento zápas může hodně pomoct," dodal.

Výhru zařídil právě on vítěznou střelou šest sekund před koncem. A to svou typickou akcí, při níž po úniku nejde do zakončení rovnou do koše, ale místo toho po odrazu z jedné nohy vystřelí. Touto akcí zvanou floater je známý i v NBA. Ale v přípravě se mu příliš nedařila.

"Celé léto jsem trénoval s americkými míči, pak není snadné si za dva týdny zvyknout na tenhle evropský. Takže mi to v přípravě nepadalo. Ani dnes jsem z této akce nedával, ale mám v téhle střele opravdu sebevědomí a věděl jsem, že je to akce, kterou mohu na konci využít," líčil Satoranský. "Chtěli jsme hrát do konce, věděli jsme, že Rusové budou clonu od Honzy Veselého agresivně přebírat, takže jsem z toho měl nájezd a floater," dodal.

Rusové ale měli ještě skoro šest sekund na odpověď. K míči se dostal jejich klíčový hráč Alexej Šved, ale pod časovým tlakem trojku neproměnil. "Zdůrazňoval jsem klukům, že nesmíme zbytečně vypomáhat a nechat jim volnou trojku. Blake Schilb zahrál na Šveda dobrou obranu, on se sice dostal ke střele, kterou dokáže proměnit, ale naštěstí to bylo krátké. Já však stál přímo pod košem a vypadalo to, že to tam jde, tak jsem se hodně modlil," usmíval se Satoranský.

K úspěchu celkem přispěl 16 body, sám s výkonem ale úplně spokojený nebyl. "Pořád jsme měl špatnou střelbu, moc mi to nepadalo. Na konci jsem dvě volné střely neproměnil, ale nenechal jsem se tím rozhodit. Vím, že to musím brát na sebe. Ale byl to především velmi dobrý týmový výkon," ocenil spoluhráče.

Výhry nad silným Ruskem si cení o to více, že soupeř odehrál povedený zápas a po celých 40 minut podával konstantní a efektivní výkon. "Bylo to velmi těžké vítězství proti výbornému týmu s velkou basketbalovou inteligencí. Oni odehráli dobrý zápas, zatímco my nehráli úplně nejlépe, ale povedlo se nám udržet se v zápase, i když jsme prohrávali o devět bodů," připomněl situaci ze třetí čtvrtiny.

Češi ale odpověděli šňůrou 11:0 a udrželi se ve hře až do koncovky. "Nezazmatkovali jsme, což se nám v minulosti stávalo. Zahráli jsme solidně v obraně, trefili jsme volné střely a byli jsme zpět. Ukázala se zkušenost, co tenhle tým nabral, a nepoložili jsme se," potěšilo Satoranského.

"Máme hodně kvalitních hráčů. Pomohlo jim, že tři kvalifikační okna hráli bez nás. Je i na trénincích vidět, že nabrali sebevědomí a nebyli nervózní. Možná jen na začátku, protože na takové návštěvy v Česku nejsme zvyklí," dodal.