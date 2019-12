Satoranský proti Torontu zářil, na výhru nad mistrem to nestačilo

Tomáš Satoranský zaznamenal 10 bodů a 11 asistencí při těsné porážce Chicaga s úřadujícím mistrem NBA Torontem 92:93. Český basketbalista odehrál téměř 38 minut, nejvíce ze všech hráčů Bulls a zároveň nejvíce v této sezoně. Ani jeho double double však sedmnáctou porážku Chicaga z 25 zápasů neodvrátil.

Bulls měli v poslední půlminutě dvě šance na zvrat, obě po Satoranského přihrávkách. Fin Lauri Markannen se však nechal 30 sekund před koncem pod košem zblokovat, 3,5 sekundy před poslední sirénou pak neuspěl ani Zach LaVine, jenž přes obránce neproměnil těžký nájezd ze strany.

Satoranský proměnil čtyři z osmi střel a zapsal si i tři doskoky a dva zisky. Ještě osm minut před koncem vedlo Chicago o osm bodů, naposledy pak 66 sekund před sirénou, když Daniel Gafford po útočném doskoku upravil na 92:91.

"K výhře nám chyběly dva, možná tři útoky. Hráli jsme dobrý, tvrdý basketbal a zlepšujeme se. Nevím, kdy prorazíme naplno, ale máme před sebou jasný cíl. Nedovolím, aby nás od něj rozptylovalo cokoli negativního," uvedl trenér Jim Boylen po třetí porážce za sebou, která následovala po slibném průběhu.

Chicago proti Torontu neuspělo pojedenácté v řadě a v tabulce Východní konference ztrácí z jedenácté příčky čtyři zápasy na pozice zaručující play off. Střelecky domácí tým táhl Zach LaVine s 20 body, přičemž všechny dal v první půli, Toronto spoléhalo na Pascala Siakama s 22 body.

The rookies are fighting hard out there. 💪🏾@nbcschicago | #RunWithUs pic.twitter.com/5NQt1ZrLZE