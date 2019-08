Satoranský si pochvaloval zápas s Polskem jako dobrou prověrku

Hvězda basketbalové reprezentace Tomáš Satoranský i ve druhém utkání na přípravném turnaji v Praze proti Polsku patřil k hlavním postavám českého týmu. Při vítězství 81:76 vládl statistikám s 21 body i s pěti asistencemi. Sedmadvacetiletá letní posila Chicaga brala duel za daleko větší prověrku než pateční tvrdý zápas s Tuniskem (80:66).

"Byl to těžší soupeř a dobrá výhra. Musíme pokračovat v tom, abychom se zlepšovali zápas od zápasu. Dneska to bylo i basketbalovější. Poláci jsou silný soupeř, který spolu hraje dlouho. Mají zajímavý styl hry, hodně jejich hráčů může vystřelit za tři body," řekl Satoranský novinářům.

"Jsem rád, že se nám je podařilo porazit před domácím publikem a budeme mít repete za týden v Hamburku, tak uvidíme, jak se oba celky na to připraví," zmínil další možnost kvalitního testu.

Přestože Češi většinu zápasu vedli, měli výpadek především na začátku třetí čtvrtiny a o výhru s Polskem bojovali až do konce. "Myslím, že byla vidět i únava obou týmů. Zbytečně jsme si to zkomplikovali lehce nedanými koši na začátku třetí čtvrtiny," řekl Satoranský.

Americký trenér Poláků Mike Taylor změnil do druhé půle obrannou hru. "Určitě to bylo trochu agresivnější. Musíme to číst líp, dát si trošku víc balón a nabídnout se. Ale zvládli jsme to v obraně a taková vítězství se v přípravě cení. Byl to nejbasketbalovější tým na turnaji, takže dobrá zkouška," podotkl Satoranský.

Je podle něj důležité připravit se na střelecké výpadky v pasážích zápasů. "Bude se nám stávat v přípravách i v ostrých zápasech na mistrovství světa, že se nebude dařit, ale musíme najít nějaký způsob, abychom se zase zpátky dostali do zápasu. To jsme dneska zvládli v obraně. Rychlé protiútoky nám vždycky pomáhaly historicky, takže je důležité, abychom do nich vybíhali. Na ně jsme to zvládli," hodnotil.

A byl rád, že například jediné tři body Martina Peterky znamenaly návrat do vedení 75:73. "V tréninku mu to tam strašně padalo, jak v Nymburce, tak tady. Trošku měl výpadek, ale věří si a určitě je výhoda, že ho máme na hřišti. Dá nám zase něco jiného do hry. I Vojta (Hruban) dal taky důležitou trojku a Boči (Jaromír Bohačík) taky. Je důležité, abychom měli sebevědomí, i když to nepadá a otevřené střely dávali na koš," řekl jediný český hráč v NBA v současnosti.

Úspěšnost střelby byla v prvních dvou přípravných duelech podle něj dobrá. "Střelce máme. Pomáhá, že Vojta a Boči táhli Nymburk celou sezonu. Mají to střelecké sebevědomí tady v nároďáku, kde to na nich stojí. Máme určitě i pivoty, kteří tuto činnost v utkání můžou využít. Mičego (Peterka) i Patrik (Auda) mohou vystřelit za tři a to vytváří trošku tlak na obranu soupeře," uvedl.

Sám Satoranský v sobotu předvedl stoprocentní úspěšnost se třemi trojkovými pokusy. V pátek proti Tunisku zase předvedl tři parádní smeče po Bohačíkových přihrávkách. "Kluci vědí, že když mám příležitost, tak se snažím vybíhat do rychlého protiútoku, že to na smeče můžou házet. Myslím si, že to je zrovna hra, která by nás měla zdobit a na které bychom měli kromě zápasu s Američany stavět. Měli bychom takhle rychle přecházet do protiútoku a sbírat lehčí body," uvedl.

V pátek dal 16 bodů, v sobotu si bilanci ještě vylepšil. "Myslím si, že je to trochu i těmi míči na mistrovství světa. Řešil jsem to i s klukama, že se letos opravdu povedly. Trošku mi připomínají míče španělské ligy ACB, takže jsem na to nějak zvyklý a líp se drží," pochvaloval si.

Užil si atmosféru na Královce zaplněnou 1850 fanoušky. "Bylo to super. Diváci pomáhají vždycky, když přijde plná hala. Jsem rád, že po minulém létu, kdy jsme naplnili pardubickou halu, tak se to povedlo i v Praze. Je vidět, že basket láká," dodal Satoranský.