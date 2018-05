Satoranský slaví postup: Capitals fandím. Je to město, kde žiju

Postup hokejistů Washingtonu Capitals do finále NHL proti Vegas potěšil i basketbalistu Tomáše Satoranského, který hraje v NBA za bratrské Washington Wizards. S nimi neprošel přes první kolo play-off, proto ho těší, že alespoň hokejisté dělají washingtonským fandům radost. A přeje i svým krajanům v čele s Jakubem Vránou, aby slavili zisk Stanley Cupu.

"Capitals dost fandím. V play-off se historicky dost trápili, tak jsem rád, že to protrhli a vyhráli sedmý zápas v Tampě. A že je teď čeká úžasné finále," řekl Satoranský v rozhovoru s novináři v Praze. "Přeju jim to. Je to město, kde žiju, máme stejného vlastníka, je to pro mě speciální," dodal.

Úspěch přeje i Vránovi, Michalovi Kempnému a Jakubovi Jeřábkovi, se kterými ještě neměl možnost se osobně potkat, přestože žijí ve stejném městě. Ale s Vránou je alespoň v kontaktu. "Píšeme si a rád bych ho poznal. Ale je během sezony dost náročné se potkat, naše programy se totiž hodně prolínají. Když jsme doma, tak oni hrají venku a naopak. Ale na několika zápasech jsem se byl podívat a Jakub zase na našich," řekl Satoranský.

Ocenil i Vránův přínos pro postup Capitals zejména ve čtvrtfinálové sérii s Pittsburghem, v níž český útočník zazářil v klíčovém pátém utkání, kdy gólem a dvěma asistencemi přispěl k výhře 6:3 a byl zvolen hlavní hvězdou zápasu. "Jakub odehrál skvělé play-off, zejména pak sérii s Pittsburghem, o to větší důvod mají čeští fanoušci fandit Washingtonu," dodal Satoranský.

Sám s Wizards vypadl už v prvním kole play-off NBA proti Torontu, což považuje za zklamání. "Určitě ano vzhledem k potenciálu, co v týmu máme. Nebyla to lehká sezona, i kvůli všem možným zraněním, Johna Walla i Markieffa Morrisse. Určitě nemůžeme být spokojení jen s tím, že se nám podařilo proklouznout do play off. Už loni si myslím, že jsme měli na finále konference. Každý v týmu to vnímá jako nepovedenou sezonu," hodnotil český rozehrávač.

Zatímco v NHL se o titul utkají Washington a Vegas, v NBA si Satoranský netroufá odhadnout, kdo získá trofej. "Asi to bude tým ze Západu. Myslel jsem si, že to bude Golden State, ale nečekal jsem, že teď Houston s nimi vyrovná sérii na 2:2. Bude to dost vyrovnané a asi rozhodne, kdo získá další zápas. Ale kdybych měl říct jeden tým, tak Golden State má podle mě pořád největší šanci," míní Satoranský.

Zároveň ale neodepisuje ani Cleveland Cavaliers, kteří ve finále Východní konference prohrávají 2:3 na zápasy s Bostonem. A to především kvůli LeBronovi Jamesovi, jenž má v play off průměry 33,2 bodu, 8,8 doskoku a 8,8 asistence na utkání.

"LeBron James nás pokaždé něčím udivuje. Jeho výkony jsou neskutečné. Hraje svou 15. sezonu a vypadá, že má teď své nejlepší období. Přitom je na něj neskutečný tlak. Kdo nežije v Americe, tak si ani neumí představit, pod jakým tlakem on je. A to, jak to zvládá, je úžasné. A myslím, že Cleveland ještě neřekl poslední slovo," dodal Satoranský.