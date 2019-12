Satoranský zářil v prodloužení, Chicago vykradlo Washington

Basketbalista Tomáš Satoranský zažil v NBA vítězný návrat do Washingtonu. Jediný Čech v soutěži pomohl Chicagu 17 body k obratu a výhře v hale bývalého zaměstnavatele 110:109 po prodloužení. Během 35 minut na palubovce přidal osmadvacetiletý rozehrávač sedm doskoků a šest asistencí.

Satoranský se ve Washingtonu, kde strávil tři sezony, dočkal vřelého přijetí. V průběhu první čtvrtiny se při své první návštěvě Capital One Areny po podpisu smlouvy s Bulls dočkal i děkovného videa na kostce pod stropem haly.

"Zažíval jsem hodně neobyčejné pocity, bylo to až zvláštní tady nastoupit. Vrátila se mi spousta vzpomínek. Když zápas začal, všechno to ale ze mě spadlo. Se štěstím jsem proměnil první střelu a bylo to v pohodě," řekl ústřední rozehrávač Chicaga. Z pole trefil sedm střel z 11, z toho dvě ze tří trojek.

Se spoluhráči musel smazat až osmnáctibodový náskok Wizards, který domácí měli necelých devět minut před koncem čtvrté čtvrtiny. Tu nakonec ovládli hosté 25:13 a díky tomu dospěl zápas do prodloužení.

V samém závěru základní hrací doby proměnil washingtonský lídr Bradley Beal střelu z odskoku a dostal domácí do vedení o dva body. V tu chvíli zbývalo odehrát půl sekundy. Po oddechovém čase vyhodil Lauri Markkanen ze zámezí pod koš na za clonou se uvolňujícího Zacha LaVina, který byl faulován. Oba trestné hody pak proměnil.

V koncovce prodloužení to byl opět nejlepší střelec Chicaga v sezoně LaVine, kdo tentokrát vybídl přihrávkou pod koš pivota Wendella Cartera ke skórování. V posledních deseti sekundách už Beal ani jednu ze dvou potenciálních vítězných střel neproměnil a zůstal na 22 bodech, sedmi doskocích a stejném počtu asistencí. Davis Bertans byl nejlepším týmovým střelcem s 26 body.

"Ukázali jsme zase jednou svůj potenciál. Takhle bychom měli ve zbytku sezony hrát. Za vítězství vděčíme naší obraně," řekl Satoranský. Fin Markkanen se blýskl 31 body a devíti doskoky, LaVine se dostal na 24 bodů. Bulls jsou s 11 výhrami a 19 porážkami jedenáctí ve Východní konferenci.

Philadelphia jako poslední tým v sezoně přišla o domácí neporazitelnost. Sixers podlehli 104:108 Miami, které dvacátá výhra v sezoně vynesla na třetí místo ve Východní konferenci i před středečního soupeře. Boston zůstal druhý díky výhře 109:103 nad Dallasem, na které se 32 body podílel Kemba Walker.

New Orleans ukončilo třináctizápasovou sérii porážek. Na palubovce Minnesoty zvítězili Pelicans 107:99 hlavně zásluhou 34 bodů Brandona Ingrama. Timberwolves prohráli poosmé za sebou. Portland si doma poradil s Golden State 122:112 hlavně díky Damianu Lillardovi a jeho 30 bodům a 12 asistencím.