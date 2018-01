Satoranský zastoupil zraněného Walla a 11 body pomohl k výhře

Basketbalista Tomáš Satoranský zastoupil v základní sestavě Washingtonu zraněného rozehrávače Johna Walla a přispěl k jasnému vítězství v Atlantě 129:104. Český reprezentant vstřelil 11 bodů včetně tří trojek, přidal sedm asistencí a tři doskoky.

Wall v sobotu chyběl kvůli problémům s kolenem. Kdy se vrátí do hry, zatím není jasné. "Dopřejeme mu dnes volno a potom ještě pár dní klidu," řekl kouč Wizards Scott Brooks deníku Washington Post před zápasem v Atlantě.

Satoranský dostal šanci v základní pětce poprvé v tomto roce a proměnil všechny tři tříbodové pokusy i obě šestky. Hostující celek ani jednou neprohrával, jeho nejlepším střelcem byl Markieff Morris s 23 body. Trojek si Washington připsal celkem osmnáct.

V Detroitu překonal další milník hvězdný střelec Carmelo Anthony z Oklahoma City. Jako 21. hráč v historii NBA a třetí z hráčů, kteří jsou stále aktivní (po Dirku Nowitzkém a LeBronu Jamesovi), pokořil hranici 25.000 bodů. Na vítězství 121:108 nad Detroitem se Anthony podílel 21 body.

Další střelec Oklahomy Russell Westbrook zaznamenal patnáctý triple double sezony za 31 bodů, 13 asistencí a 11 doskoků. Povedený večer ale hostům pokazilo vážné zranění rozehrávače Andreho Robersona, jenž si podle první diagnózy přetrhl patelární šlachu.

Šampioni z Golden State porazili Boston

Zazářil i Stephen Curry z mistrovského Golden State, který v šlágru mezi lídry obou konferencí nastřílel 49 bodů Bostonu. Warriors zvítězili 109:105, Curry trefil osm trojek a v posledních 102 sekundách dal třináct bodů. V jeho prospěch vyzněl duel s Kyriem Irvingem, přestože i rozehrávači Bostonu zápas náramně sedl a dal 37 bodů a pět trojek. Irving proměnil prvních sedm střel v zápase a až těsně před poločasem zaznamenal první nezdar.

"Bylo celkem šílené, jak do zápasu vstoupil. Snažili jsme se pak vzájemně hecovat a dostat ze sebe to nejlepší. Byl to takový ten večer, kdy to člověka strašně baví," řekl Curry.