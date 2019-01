Sebevědomý Satoranský. Washingtonu v něm roste nový lídr

Ke konci minulého roku postihlo basketbalisty Washingtonu Wizards neštěstí. Zranila se jim největší hvězda John Wall. Tým, který čeká těžká práce v NBA v boji za postupem do play off, nemusí smutnit. Našel totiž náhradu v podobě Tomáše Satoranského, jenž na hřišti překonává jeden osobní rekord za druhým.

Zdá se, že už vyzrál. Tomáš Satoranský působí v NBA třetí sezonu a vše nasvědčuje k tomu, že už se plně adaptoval na styl zámořského basketbalu. Ve Washingtonu dostává čím dál více prostoru a mnohem víc ho bude mít v následujících týdnech, kdy může všem dokázat, co v něm je.

V nadcházejících zápasech bude muset totiž nahradit zraněnou Johna Walla, který si kvůli zranění nezahraje do konce sezony. Po ztrátě hvězdného rozehrávače si kdekdo říkal, že si může Wizards v zápolení o vyřazovací boje vyškrtnout. Ta letošní je teprve v polovině a Washington zatím marně dotahuje pozice zaručující play off. Satoranský však může tým z hlavního města Spjených států amerických dostat do vysněné postupové osmičky.

Sebevědomí na to má a ani mu nechybí. Vždyť ve dvou zápasech, kdy nahrazoval Walla, si vylepšil osobní statistiky. Proti Charlotte zaznamenal podruhé v zámoří přes dvacet bodů. Naposled si vylepšil double-double, když v jednom zápase získal dvouciferný počet bodů i doskoků - 14:11, což se podařilo poprvé po dvou letech.

Ztotožnil se s rolí

Daří se mu tak setřást tlak oproti minulému roku, kdy musel také za zraněnou hvězdu Washingtonu zaskakovat. "Loni jsem tlak možná cítil proto, že to pro mě byla neznámá situace. Teď vím, jaká je moje role. Lidi mě znají a důvěřují mi. Na hřišti to cítím a vím, co mohu týmu přinést, prohlásil sebevědomě 27letý basketbalista Washingtonu.

Možná z něj roste nová hvězda Wizards a s ním mohou pomýšlet na postup do play off.

Satoranský však moc dobře ví, že vše chce svůj čas a nahradit Walla na zbytek sezony nebude vůbec jednoduché. "Samozřejmě nejsem jako John, ale je třeba hrát chytře," řekl s ledovým klidem novinářům po posledním zápase, ve kterém Washington porazil Atlantu 114:98 a český dlouhán odehrál přes 36 minut na hřišti.

"Rozhodně si myslím, že když už máte odehráno třicet zápasů v sezoně, tak vám to pomůže poznat roli v týmu a vědět i o spoluhráčích. Co a jak bychom měli dělat, abychom dosáhli vítězství," komentoval svou pozici ve Washingtonu, která má čím dál pevnější základy, Satoranský.

Kouč ho chválí

S jeho výkony je spokojen i trenér Scott Brooks. Kouč Kouzelníků po utkání o Satoranském prohlásil, že on je vítěz a na pražském rodákovi oceňuje jeho pokoru. "Bude první, kdo vám řekne, že se zaměřuje pouze na pomoc týmu. Klidně mohl mít v zápase s Atlantou o další tři asistence - což vám pravděpodobně neřekne - a získat tak triple-double (k bodů a doskokům i dvojciferný počet asistencí)," řekl na adresu českého hráče Brooks.

Tím však jeho chvála nekončí, 53letý trenér a vítěz NBA z roku 1994 si pochvaluje Satoranského hru. "Prostě hraje tvrdě. Prostě milujete, jakým způsobem se prezentuje na hřišti. Dává ostatním velké úsilí. Jen správně čte hru. Má čisté srdce a pouze chce dělat správnou věc. Je to skvělý spoluhráč, který hraje každý večer tvrdě," prohlásil Brooks.

Satoranský se tak o místo v sestavě Washingtonu nemusí obávat, jestliže bude pokračovat v dosavadních výkonech jako doposud. S jídlem roste chuť, a pokud dál bude hrát s pokorou, Washington z toho může jedině profitovat a to tak, že se klidně po roce může podívat do play off.