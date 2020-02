Šňůra 18 bodů rozhodla, basketbalisté v kvalifikaci padli v Litvě

Čeští basketbalisté podlehli v kvalifikaci mistrovství Evropy ve Vilniusu Litvě 89:97 a po páteční výhře v Pardubicích nad Dánskem utrpěli první porážku. Domácí výběr rozhodl utkání na začátku závěrečné čtvrtiny, kdy předvedl šňůru 18:0. Úspěch Litvy zařídil 26 body Eimantas Bendžius.

Porážku českého výběru neodvrátilo ani 26 bodů Vojtěcha Hrubana, který byl společně s Bendžiusem nejlepším střelcem utkání.

Tým trenéra Ronena Ginzburga má díky tomu, že Česko bude v září příštího roku hostit jednu základní skupinu v pražské O2 areně, účast na turnaji jistou.

Další zápas sehrají čeští basketbalisté 10. června v přípravě na olympijskou kvalifikaci v Pardubicích proti Finsku.

V české sestavě se objevil uzdravený pivot Patrik Auda, který kvůli zranění kotníku vynechal páteční duel proti Dánsku (75:71). Debut v národním týmu si odbyl Radek Farský.

Před utkáním aktéři zápasu v zaplněné Siemens Areně před 6591 diváky minutou ticha uctili památku zesnulých basketbalových osobností - dlouholetého komisionáře NBA Davida Sterna a hvězdného Kobeho Bryanta.

Ginzburgův výběr začal utkání šestibodovou šňůrou a Litevci se dostali jen nakrátko do vedení v 6. minutě díky Birutisově smeči. Další trhák ze stavu 10:12 odstartoval trojkou Bohačík a Češi po první čtvrtině drželi jednobodový náskok, přestože je soupeř přeskákal pod oběma koši. Litevci bojující o nápravu propadáku v Belgii, kde prohráli o 21 bodů, vedli za celý poločas dohromady dvakrát.

Než se jim to povedlo podruhé, český tým unikl ve 14. minutě do devítibodového náskoku. Postarali se o něj trojkou Peterka a následně shodně po asistenci Krejčího Vyoral a po spolupráci s Peterkou Kříž. Domácí fanoušci slavili sice po Bendžiusově trojce vedení Litvy 42:41, ale Češi do pauzy měli k dobru pět bodů.

Domácí se snažili o zvrat dobrým vstupem do druhé poloviny utkání, ale Češi brzy odpověděli a drželi si stále odstup. Litevci sice ve třetí čtvrtině ztrátu stáhli, ale osmibodová šňůra českému týmu zajistila podruhé v utkání nejvyšší náskok o devět bodů. Podílel se na tom i lahůdkovou samostatnou akcí zakončenou smečí Krejčí.

Litevci zlomili zápas na startu čtvrté čtvrtiny. Jejich šňůru 18:0 přerušil prvním českým košem v závěrečné části až ve 35. minutě Auda, který proměnil dva trestné hody. Domácí si důležitou výhru už bez potíží pohlídali.