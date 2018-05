Těší mě progres, teď chceme do Evropy, přeje si Růžička

Basketbalisté Svitav sice v semifinále NBL dokázali odolávat obhájcům titulu z Nymburku jediný zápas, přesto v této sezoně ukázali, že se rodí možný černý kůň soutěže pro budoucí roky. Po pátém místě v základní části vyřadili ve čtvrtfinále poměrně jasně finalisty předchozích tří let Děčín. A podle trenéra Lubomíra Růžičky mají ještě smělejší plány, dokonce by rádi startovali v Evropském poháru. Hlavním cílem ale zůstává především rozvoj mladých českých talentů.

"Nymburk ukázal svou kvalitu, naši hráči bojovali, i když jsme se potýkali se zraněními," řekl pro ČTK Růžička, který v posledních dvou zápasech nemohl využít klíčového rozehrávače Romana Marka a problémy měl i hvězdný pivot Brent Petway a další hráči. "Pro mě jako trenéra je ale pomalu vítězstvím, že hráči i za stavu o 35 bodů neměli hlavy dole a pořád bojovali o co nejlepší výsledek. Teď je třeba se připravit mentálně i fyzicky na boj o třetí místo," dodal.

Těší ho, že tým se dostal mezi čtyři nejlepší, přestože v průběhu sezony neměl ze hry Turů nejlepší pocit. "V prosinci mi nebylo dobře po těle, protože jsme hráli ošklivý basket. Od února jsme ale udělali obrovský progres ve hře. Nakonec jsme naplnili mé očekávání. Teď visí ve vzduchu evropské poháry, o čemž nikdo nesnil, když jsem před 18 měsíci přišel do klubu a byli jsme poslední. Za tu dobu jsme udělali velký progres jako klub," těší Růžičku.

Svitavskému projektu věří natolik, že se rozhodl vzdát pozice asistenta u národního týmu, aby se Turům mohl věnovat naplno. "Pro mě to bylo jedno ze dvou nejtěžší basketbalových rozhodnutí. To první bylo odejít z Nymburka a druhé vzdát se reprezentace. Ale cítil jsem na sobě začínající syndrom vyhoření. A když jsem si spočítal, že bych chyběl další dva měsíce v klubu, tak mi to bylo trochu líto. A v případě, že by se nám povedly evropské poháry, tak trenér musí být u mužstva," vysvětlil dvaatřicetiletý kouč.

Naplňuje ho, že i vedení klubu má ambice. "Lidé v klubu jsou hladoví, nechali se poblbnout bláznivým Růžičkou. Navíc už se nám hlásí čeští hráči sami, že by chtěli hrát za Svitavy, protože vidí, že je to stabilní klub s dobrým zázemím a fanouškovskou základnou," těší Růžičku. "Hrajeme s rozpočtem 11 milionů korun. Pouze polovina z toho jde na odměny hráčů. Snažíme se budovat i zázemí, což je klíč pro to, aby Svitavy mohly být dobrý produkt," dodal.

Za nejcennější ale považuje, že mu vedení Svitav dává prostor na práci s mladými hráči. Eduard Kotásek hrál v průměru 11 minut na utkání a ve dvou semifinálových zápasech s Nymburkem dostal přes 20 minut. Luboš Kovář hrál 12 minut na zápas a Šimon Puršl 18. Takový prostor dávají v lize českým hráčům do 21 let jen v USK.

"Snažíme se pomáhat mladým českým hráčům. Teď pracujeme na tom, aby k nám další dva mladí hráči přišli. Když srovnám Šimona Puršla na začátku sezony a teď, tak je to nebe a dudy. To samé Eda Kotásek, který roste den ode dne. A pak Luboš Kovář. To jsou kluci, s nimiž je radost pracovat. Náš plán je mít zkušené hráče, kolem kterých budou růst tito mladí kluci. To je moje vize, proto mě ta práce naplňuje a baví," dodal Růžička.