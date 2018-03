Trenér Choleva má pomoci basketbalistům na olympijské hry

Pomoci dostat české basketbalisty 3x3 na olympijské hry do Tokia má také trenér Zbyněk Choleva. Ten byl od letního konce Prostějova v NBL bez angažmá, proto se rozhodl vyslyšet volání vedoucího trojkového basketbalu Michala Kruka a rozšíří realizační tým.

"V pětkovém basketbale teď nikde nejsem, tak se nabízela trojková varianta. Je to díky možnosti dostat se na olympiádu atraktivní, tak proč to nezkusit. Byl bych rád, kdybych k postupu pomohl," řekl Choleva novinářům na dnešní tiskové konferenci.

Spolupracovat bude s Krukem, který je průkopníkem basketbalu 3x3 na českém území a dlouholetým vedoucím mužské složky. "Michala znám hodně dlouho, tak jsme se spojili. Zatím jsem tu jako host a uvidíme, jak se nám bude spolupracovat, jak se mi to bude líbit a jak to budu časově zvládat," prohlásil bývalý kouč Nového Jičína či Prostějova, s kterými postoupil osmkrát do finále NBL a v roce 1999 jako asistent slavil i titul.

Podle Kruka se bude spolupráce a rozdělení pravomocí ladit za pochodu. "Se Zbyňkem se známe 30 let a po měsících přemlouvání jsem rád, že ho konečně máme v týmu a že do toho šel. Nebudeme si hrát na hlavního trenéra a asistenta. Jdeme do toho společně, budeme týmy společně připravovat a pak si řekneme, kdo kam s kým pojede," řekl Kruk.

Musí se přeorientovat

Ačkoli basketbal 3x3 je samostatnou disciplínou podobně jako plážový volejbal vedle běžného šestkového volejbalu, základ je stejný. Proto Choleva věří, že pro něj jako trenéra nebude problém se rychle přeorientovat. "Rozdíl tam je, ale je překonatelný. Obecně nám chybí lepší hra jeden na jednoho, rychlejší střelba, lepší obrana jeden na jednoho. To je potřeba zlepšit u pětkového i trojkového basketbalu," naznačil, s čím chce nejvíce pomoci.

Hlavní rozdíl vidí v obraně. "V trojkovém basketbale se jinak brání. Více zodpovídáte za svého hráče. Nejde tolik vypomáhat, protože hřiště je hrozně velké a nejde nechat volného hráče, jinak hned skóruje," dodal.

Spolu s Krukem se nyní bude snažit vytvořit co nejsilnější reprezentační týmy. Využít by k tomu měl také zkušenosti z ligy, jelikož hráči se budou rekrutovat i ze současných opor NBL. Během léta by se na kurtech mohli objevit dokonce i někteří reprezentanti.

"Jde o to přesvědčit kluby a trenéry, aby s námi spolupracovali. Dnes už je to velký sport a není to jen zábava na ulici, tak proč se tomu vyhýbat nebo na to mít starý pohled," připomněl Choleva doby, kdy trenéři pětkového basketbalu opovrhovali streetballem, ze kterého vznikl basketbal 3x3.

Nesmí koučovat

"Hráči si k tomu najdou cestu, protože to začíná mít svou váhu. Mnozí hráči se přes léto chtějí šetřit a připravovat se na další sezonu, ale teď mají možnost mít i letní sezonu. Je třeba se to naučit skloubit," dodal Choleva.

V trojkovém basketbale nesmí trenér svůj tým koučovat, což bude pro Cholevu také změna. "Já ještě ani nevím, kde se tam trenér pohybuje. Bude to hlavně o tom ty hráče dobře připravit a dobře střídat. Pak už je to o hráčích a jejich individuálních schopnostech," řekl devětačtyřicetiletý kouč.

Změnou také bude, že z basketbalových hal vyjde na venkovní kurty přímo v centrech měst. "To je příjemná změna. Svítí sluníčko, jste v jiném prostředí. I proto se to lidem líbí, že je to v zajímavých kulisách," dodal Choleva.