Turnaj v Soulu nás na mistrovství připraví, věří Satoranský

S odletem na turnajovou generálku do Soulu hvězda české basketbalové reprezentace Tomáš Satoranský stále více cítí, jak se blíží start na mistrovství světa v Číně. Přeje si z Asie co nejpozdější návrat a co nejlepší umístění na turnaji, na který čekali tuzemští basketbalisté 37 let. Do Koreje i Číny se vydává sedmadvacetiletá letní posila Chicaga z Washingtonu poprvé.

"Nemám žádné zkušenosti s Jižní Koreou ani Čínou. Těším se na změnu kultury, jak tam věci chodí, na lidi. Ale to je spíše vedlejší věc. Jsme koncentrovaní na to, abychom odehráli co nejlepší turnaj a připravili se na mistrovství světa," řekl Satoranský novinářům před odletem.

"Pojedeme tam doufám na co nejdéle, abychom na turnaji hráli o co nejlepší výsledky. Těšíme se, až tam budeme. Není to komfortní cestovat takhle dlouho, ale je dobře, že předtím hrajeme turnaj v Asii, abychom se před mistrovstvím světa aklimatizovali," doplnila letní posila Chicaga a jediný současný český hráč v NBA.

"Máme ještě tři přípravné zápasy. Myslím, že se zlepšujeme každým zápasem a je to potřeba, abychom doladili formu. Až budeme přímo v Číně, bude už ta horečka před mistrovstvím světa," prohlásil Satoranský.

Spánek, filmy a speciální brýle

Prvním sokem budou 1. září Spojené státy americké, hlavní favorit a obhájce triumfu z minulých dvou šampionátů. "Víme, jakou mají sílu, jak jsou atletičtí, a bude to náročný zápas. Ale bude důležité po zápase, ať bude výsledek jakýkoliv, se koncentrovat na Japonsko a Turecko a odehrát co nejlepší zápasy," doplnil Satoranský.

Po duelech v Praze s Tuniskem, Polskem a Jordánskem Češi od pátku do neděle sehráli druhý přípravný turnaj v Hamburku, kde nastoupili proti Polsku, Německu a Maďarsku. "To nejvíc, co si můžeme z toho turnaje vzít, byl zápas s Německem. Je to jeden z nejsilnějších týmů, které na mistrovství světa budou," připojil Satoranský.

Němci dosud jako jediní v přípravě český tým porazili. "Tenhle zápas nám ale ukázal asi nejvíc, co se týče srovnání. Ukázali nám, kde může být náš problém - ve fyzičnosti a atletičnosti. Myslím, že jsme neměli tolik sil, protože jsme hráli druhý den, ale byla to nejlepší příprava, jakou jsme mohli mít. Čekám, že Litva bude mít také silný kádr," řekl s vyhlídkou na turnaj v Soulu, kde se představí i Angola a Korea.

Recept na dlouhý let do Soulu má Satoranský jasný. "Spánek. Koukáme na různé filmy. Jinak si asi tělo řekne samo. Dostali jsme i speciální brýle na to, abychom se aklimatizovali na čas v Asii, který je posunutý o sedm hodin. Snad nám to pomůže zrelaxovat během letu," podotkl.

Se speciálními brýlemi má už zkušenost. "Myslím, že je to speciální světlo, které pomáhá mozku zregenerovat, a uvidíme, jak to bude fungovat. Mám s tím nějakou zkušenost, ale moc jsem je nepoužíval. Máme si je nasadit při vzletu, je tam už dvě ráno, tak abychom se aklimatizovali co nejdřív," připojil Satoranský.

S velkým časovým posunem krátce před turnajem zatím moc zkušeností nemá. "Když létáme v Americe, je tam rozdíl maximálně tři hodiny. Když jedeme na západ, to tělo tak necítí. Tohle bude i pro mě premiéra a uvidíme, jak se budeme cítit na tréninku. Budeme tam tři dny před zápasem, to by mohlo stačit, ale je na každém z nás, aby pro to udělal co nejvíc," prohlásil.

Věří, že si basketbalisté i přes svou výšku najdou v letadle komfort. "Já většinou cestuju tam, kde mám víc prostoru. Prý máme exity, snad to nebude komplikace. Uvidíme po pěti šesti hodinách, jak se budeme cítit," usmíval se Satoranský.

Nezabalil si s sebou nic speciálního. "Vzal jsem si dvoje boty, tréninků a zápasů tam bude víc, jinak to bylo standardní. Když se jede s týmem, sportovní věci máme společné. To nebyl problém. A pak věci, které mi usnadní dlouhé cestování," podotkl.

V Asii se bude držet pokynů od vedení týmu, čeho se vyvarovat. "Předpokládám, že to bude zařízené od týmu na hotelech a neměl by s tím být problém. Nebudeme se stravovat mimo hotel nebo jen málo. Těšíme se na to, že půjdeme do města nějaký volný den a uvidíme tu kulturu trochu jinak. Je to něco jiného, než kdyby se to hrálo v Evropě," dodal Satoranský.