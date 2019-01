Veselý zářil a pomohl Fenerbahce k výhře v Eurolize

Basketbalista Jan Veselý pomohl Fenerbahce Istanbul k euroligové výhře 78:61 nad Žalgirisem Kaunas svým třetím double doublem v sezoně. Reprezentační pivot v repríze loňského semifinále nasbíral 13 bodů a sezonní maximum 12 doskoků. K tomu přidal tři asistence i dva zisky a potvrdil roli nejproduktivnějšího hráče soutěže.

Vedoucí tým Evropské ligy Fenerbahce chtělo napravit úterní porážku s Chimki Moskva. Na začátku sice dlouho čekalo na první body, ale postupně začal turecký celek dominovat a vypracoval si vedení až o 18 bodů.

Žalgiris sice na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny manko snižoval, ale v klíčovou chvíli Fenerbahce podrželi kapitán Melih Mahmutoglu a právě Veselý, který za celý zápas minul jedinou střelu.

"Byl to pro nás opravdu těžký zápas, zvlášť s tím programem, který máme a po prohře na Chimki. Nebylo jednoduché ho odehrát s takovou energií, ale my jsme to zvládli. Musíme v tom pokračovat a hlavně hájit domácí palubovku," řekl Veselý pro EuroleagueTV.